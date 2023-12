DeepMind gebruik KI om miljoene nuwe kristalle te voorspel

Volgens 'n onlangse artikel in Nature het Google DeepMind 'n kunsmatige intelligensie (KI) hulpmiddel genaamd GNoME (Graph Networks for Materials Exploration) ontwikkel wat nuwe kristalstrukture kan voorspel. Deur bestaande biblioteke van chemiese strukture te gebruik, het GNoME 2.2 miljoen nuwe kristalstrukture gegenereer wat voorheen aan die wetenskap onbekend was.

Om hierdie voorspellings te bekragtig, het DeepMind saamgewerk met navorsers van die Universiteit van Kalifornië, Berkeley. Hulle kon 41 uit die 58 voorspelde verbindings in net meer as twee weke sintetiseer. Verder, sedert die navorsing gedoen is, is meer as 700 ander kristalle deur verskeie groepe vervaardig.

DeepMind het 'n subset van die mees stabiele strukture, altesaam 381,000 XNUMX kristalle, publiek beskikbaar gemaak vir ander laboratoriums om verder te ondersoek. Onder hierdie strukture is duisende kristalle wat die potensiaal vir supergeleiding het, waar elektriese strome met geen weerstand vloei, asook honderde potensiële geleiers van litiumione wat in batterye gebruik kan word.

Terwyl DeepMind se werk indrukwekkend is, beklemtoon wetenskaplikes dat dit net die begin van eksplorasie in hierdie veld is. Die KI-instrument het gefokus op kristalle wat onder spesifieke omstandighede vorm, en kristalle is net een subset van die groot heelal van materiale. Aron Walsh, 'n materiaalwetenskaplike by Imperial College in Londen, het opgemerk dat die aantal potensieel vervaardigbare kristalle wat vier chemiese elemente alleen bevat, ongeveer 32 triljoen kan wees.

Dit is onseker of enige van die 2.2 miljoen nuwe kristalle wat deur DeepMind voorspel is, nuttig sal wees. Die tegnieke wat in hierdie navorsing gebruik word, het egter beduidende waarde. Behalwe om nuwe kristalle voor te stel, kan KI ook help om onbekende reëls te ontbloot wat kristalvorming beheer. Daarbenewens kan die begrip van kristalvorming navorsers red van die moeisame proses om elke materiaal handmatig te sintetiseer.

Ten slotte, DeepMind se KI-instrument het miljoene nuwe kristalstrukture suksesvol voorspel. Terwyl die praktiese toepassings van hierdie kristalstrukture nog bepaal moet word, kan die insigte wat uit hierdie navorsing verkry word verreikende implikasies hê vir beide materiaalverkenning en die begrip van kristalvorming.