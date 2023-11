Nuwe speletjie van MMO Veterans het ten doel om spelerinteraksie en eienaarskap te revolusioneer

'n Span gesoute MMO-veterane, insluitend Jeffrey Butler, een van die oorspronklike vervaardigers van EverQuest, is tans besig om 'n ambisieuse nuwe aanlyn-speletjie genaamd Avalon te ontwikkel. Die projek beloof nie net om oor verskeie instellings en genres te strek nie, maar gebruik ook die nuutste KI-tegnologie om spelerinteraksie en karakterskepping te verbeter. Daarbenewens het dit ten doel om die konsep van bate-eienaarskap te revolusioneer deur die implementering van blockchain-agtige verifikasie.

Met 'n span bestaande uit ervare ontwikkelaars wat aan prominente titels soos World of Warcraft, Call of Duty, Elden Ring en Diablo gewerk het, het Avalon aansienlike aandag in die spelbedryf gekry. Die speletjie se kenmerkende kenmerk is sy vermoë om naatloos oor te skakel tussen verskeie instellings en genres, wat spelers in staat stel om by te dra tot sy unieke leer en oorkoepelende vertelling.

Agter die skerms gebruik Avalon gevorderde KI-instrumente om karakterskepping en interaksie te vergemaklik. Dit gebruik byvoorbeeld die Popul8-instrument, 'n kragtige prosedure-genereringstelsel wat in staat is om 'n groot menigte nie-speler karakter (NPC) modelle te produseer. Boonop tree Inworld AI op as 'n geïntegreerde ChatGPT vir NPC's, wat dialoë genereer en karakters met duidelike persoonlikhede deurdrenk gebaseer op ontwikkelaaraanwysings.

As u na die teaser-sleepprent kyk, lyk dit asof Avalon 'n alledaagse MMO-ervaring is, propvol onmerkwaardige gevegsreekse wat wissel van fantasie-swaardspel tot sci-fi mech-gevegte. Nadere ondersoek toon egter bliksems van Sims-agtige huisbou en stadsbou-elemente, wat dui op die potensiaal vir spelergedrewe ontwikkeling.

Miskien is die mees intrigerende aspek van Avalon geleë in die implementering van 'n virtuele ekonomie en "digitale soewereiniteit." Spelers sal die vermoë hê om bates en wêrelde binne die spel te besit, met die bykomende kenmerk dat hulle dit tussen verskillende speletjies en platforms kan oordra. Hierdie oordrag van eienaarskap word deur Avalon geverifieer deur die gebruik van blockchain-tegnologie, wat spelers 'n veilige en verifieerbare manier bied om digitale bates te verifieer.

Alhoewel die idee om 'n metaverse te bou en blokkettingtegnologie te integreer ambisieus kan klink, is dit belangrik om sulke doelwitte met skeptisisme te benader. Nietemin, Avalon se ontwikkelingspan is vasbeslote om 'n ervaring te lewer wat spelers bemagtig om die spelwêreld volgens hul begeertes te vorm. Slegs tyd sal leer of Avalon bo die mislukkings van vorige pogings kan uitstyg en die MMO-genre soos ons dit ken, kan revolusioneer.

