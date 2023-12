Die einde van 'n era: sloping begin op ikoniese 94ste Aero Squadron-restaurant

Ná byna 50 jaar in bedryf het die geliefde 94ste Aero Eskader-restaurant by Van Nuys-lughawe sy deure gesluit en staar sloping nou in die gesig. Die klimop-bedekte restaurant, bekend vir sy bekoorlike tuine en uitsigte oor die landingstrook, het in November 1973 geopen en amptelik gesluit op 20 Mei 2022. ’n Verklaring op die restaurant se webwerf spreek dankbaarheid uit aan lojale klante en die lugvaartgemeenskap vir hul ondersteuning deur die jare.

Die 94th Aero Squadron-restaurant, wat deur die Tweede Wêreldoorlog-vlieënier David Tallichet gestig is, was deel van die Specialty Restaurants Corporation, wat ander noemenswaardige ondernemings soos die Proud Bird naby LAX ingesluit het. Tallichet se visie was om gaste terug in tyd te vervoer na 'n "uitgebombarde" Franse kasteel, wat 'n unieke eetervaring met 'n liefde vir lugvaart kombineer.

Die restaurant se era het egter tot 'n einde gekom, aangesien slopingspanne daaraan werk om die struktuur af te breek. Slegs die bekende 94ste teken is oor, wat dien as 'n laaste herinnering aan die ikoniese restaurant se teenwoordigheid. In die plek daarvan sal 'n nywerheidsgebou gebou word, wat die einde van 'n era vir die Van Nuys-lughawegemeenskap aandui.

Die sluiting van die 94th Aero Squadron-restaurant laat 'n leemte in die plaaslike lugvaarttoneel. Dekades lank kon klante 'n ete geniet terwyl hulle kyk hoe vliegtuie vertrek en land net 'n hanetreetjie weg. Dit was 'n bymekaarkomplek vir lugvaartentoesiaste, vlieëniers en plaaslike inwoners, wat herinneringe geskep het en verbindings gesmee het.

Soos die sloping plaasvind, word die lugvaartgemeenskap gelaat met goeie herinneringe aan die 94th Aero Squadron-restaurant en die rol wat dit gespeel het om die Van Nuys-lughawe-ervaring te verryk. Terwyl ’n nuwe nywerheidsgebou die landskap sal hervorm, sal die gees van die ikoniese restaurant voortleef in die harte van diegene wat sy geskiedenis en atmosfeer gekoester het.