Baldwin Vineyards sluit na 42 jaar van sukses: 'n liefdevolle afskeid

Baldwin Vineyards, 'n geliefde wynmakery in Pine Bush, New York, het die hartverskeurende aankondiging gemaak dat hulle sal sluit na 42 jaar van bedryf. Die nuus is op hul sosiale media-platforms gedeel, waar hulle hul dankbaarheid uitgespreek het vir die onwrikbare ondersteuning en lojaliteit wat hulle oor die jare van hul kliënte ontvang het.

Eienaar Wendy Baldwin-Landolina het in 'n verklaring gedeel dat die besluit om te sluit 'n moeilike een was, maar dit is geneem om te prioritiseer om meer tyd saam met familie en vriende deur te bring. Die wingerd se laaste dag van bedryf sal op 31 Desember wees, aangesien hulle hul toegewyde beskermhere met liefde vaarwel toeroep.

Om hul jarelange teenwoordigheid in die Hudsonvallei te herdenk, het Baldwin Vineyards 'n afskeidsnaweek op 16 en 17 Desember beplan, wat lewendige musiek, afslag van tot 35%, vingeretes, wynveilings en pryse bied. Hierdie geleentheid het ten doel om hul klante 'n laaste geleentheid te gee om 'n glas op te tel, gekoesterde herinneringe te skep en afskeid te neem van Baldwin Winery in 'n viering gevul met nostalgie.

Deur hul jare van bedryf het Baldwin Vineyards bekend geword vir hul besonderse aarbeiwyn, 'n ode aan die oorvloedige produkte van die streek. Hulle het 'n beduidende rol in die plaaslike wyntoneel gespeel, wat besoekers 'n aangename ervaring in die skilderagtige Ulster County bied.

Alhoewel hul sluiting ongetwyfeld 'n verlies vir wynentoesiaste en dagreisigers in die Hudsonvallei is, sal die herinneringe wat gedeel word en die impak wat hulle op die gemeenskap gehad het, behoue ​​bly. Baldwin Vineyards se nalatenskap sal voortgesit word deur die gekoesterde oomblikke en bottels wyn wat klante oor die jare versamel het.

Vir meer inligting oor hul afskeidsgeleenthede en om meer te wete te kom oor hul wyne, besoek baldwinvineyards.com.