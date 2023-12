Fed berei voor vir rentekoersbesluit te midde van uiteenlopende verwagtinge

Beleidmakers by sentrale banke regoor die wêreld maak gereed vir hul komende rentekoersbesluite, met die meeste wat verwag word om koerse bestendig te hou. Noorweë se sentrale bank het egter gewaarsku dat dit waarskynlik die koste van lenings in Desember sal verhoog. Beleggers wag gretig op die banke se verklarings vir leidrade oor moontlike rentekoersverlagings in die komende jaar, aangesien inflasie steeds afneem vanaf sy hoogste vlakke in dekades.

Die mark en die Federale Reserweraad het blykbaar verskillende menings oor die rigting van rentekoerse. Terwyl die mark 'n reeks rentekoersverlagings gedurende 2024 voorspel, was Jerome Powell, voorsitter van die Federale Reserweraad, versigtig in sy kommentaar, wat te kenne gegee het dat dit voortydig sou wees om te spekuleer oor wanneer beleid kan verlig. Powell het ook beklemtoon dat beleid tans "ver in beperkende gebied is", wat daarop dui dat die risiko om te veel of te min te doen gebalanseerd is.

Die verskil tussen markverwagtinge en Powell se stellings het gelei tot vrae oor die Fed se geloofwaardigheid. David Neuhauser, hoofbeleggingsbeampte van Livermore Partners-verskansingsfonds, beklemtoon dit deur te sê: "Die grootste risiko vir 'risiko' is die feit dat die Fed nie doen wat die mark hom sê hy gaan doen nie."

Markdeelnemers verwag oorweldigend dat die Fed koerse op hul huidige vlakke sal handhaaf, hoewel sommige handelaars reeds in Maart volgende jaar 'n 25 basispuntverlaging inprys. Kenners waarsku egter dat beleggers voorbereid moet wees op 'n gebrek aan duidelikheid van die Fed oor die tempo en omvang van toekomstige rentekoersveranderings.

Intussen sal groot banke in ander streke, insluitend die Europese Sentrale Bank (ECB), ook na verwagting binnekort hul beleidsverklarings bekend maak. Beleggers sal die ECB-vergadering fyn dophou vir enige aanduidings van moontlike rentekoersverlagings in 2024, veral aangesien inflasie in die eurosone tot die laagste vlak in meer as twee jaar gedaal het.

Oor die algemeen het die verskil in verwagtinge tussen sentrale banke en die mark onsekerheid onder beleggers geskep. Terwyl die sentrale banke hul besluite neem, bly die vraag: wie sal uiteindelik reg bewys word in hul projeksies vir rentekoersaanpassings?