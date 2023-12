Lava Yuva 3 Pro: 'n bekostigbare slimfoon met indrukwekkende kenmerke

By

Opsomming: Indiese slimfoonvervaardiger Lava het sy nuutste begrotingsvriendelike slimfoon, die Lava Yuva 3 Pro, bekend gestel. Die foon, teen Rs 8,999, bied 'n verskeidenheid kleuropsies en beskik oor 'n uitstekende kamera, vinnige laaivermoë en 'n groot batterykapasiteit.

Lava het sy nuwe slimfoon, die Lava Yuva 3 Pro, in Indië bekendgestel. Die foon kom in 'n begroting-vriendelike prysklas en bied indrukwekkende kenmerke. Met 'n prysetiket van Rs 8,999, is die Lava Yuva 3 Pro 'n aantreklike opsie vir begrotingsbewuste verbruikers.

Een van die opvallende kenmerke van die Lava Yuva 3 Pro is sy kamera. Die foon spog met 'n dubbelkamera-opstelling met 'n 50-megapixel hoofsensor, vergesel van 'n LED-flits. Dit ondersteun verskeie kameramodusse, insluitend HDR, portret, panorama, burst, slow motion, nagmodus en tydsverloop. Boonop is die foon toegerus met 'n 8-megapixel-voorkamera vir selfies en video