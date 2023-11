Honderde OpenAI-werknemers eis direksiebedanking ná Ouster, uitvoerende hoof

In 'n verrassende wending het meer as 500 OpenAI-werknemers gevra vir die bedanking van die maatskappy se direksie ná die onverwagte verwydering van Sam Altman, uitvoerende hoof. In hierdie onstuimige naweek is Altman ook deur Microsoft aangestel, wat die spanning binne die organisasie verder verhoog het.

Die werknemers, in 'n brief wat deur CNN verkry is, het die direksie daarvan beskuldig dat hulle Altman se afdanking verkeerd hanteer en versuim het om voldoende bewyse vir hul eise teen hom te verskaf. Hulle het ook ontevredenheid met die direksie se onderhandelingstaktiek uitgespreek en hul bevoegdheid en oordeel bevraagteken.

Om hul afkeuring te demonstreer, het die werknemers gedreig om by Altman by Microsoft aan te sluit, tensy die direksie bedank en Altman en Greg Brockman, die voormalige OpenAI-president wat ook verwyder is, weer aanstel. Onder die ondertekenaars is Mira Murati, voorheen aangewys as Altman se tussentydse opvolger, en Ilya Sutskever, OpenAI se medestigter en hoofwetenskaplike.

Na aanleiding van die openbare herrie wat deur Altman se vertrek veroorsaak is, het Sutskever 'n verskoning op X geplaas waarin hy sy betrokkenheid by die leierskapskrisis aangespreek het. Hy het spyt uitgespreek oor sy optrede en beklemtoon sy verbintenis om die maatskappy te herenig en sy prestasies te beskerm.

Hierdie interne konflik by OpenAI werp lig op die onsekerheid rondom die toekoms van die maatskappy se drie nie-werknemer-direksielede. Die werknemers se brief het ook gesê dat raadslede voorgestel het dat die vernietiging van die maatskappy sal ooreenstem met OpenAI se missie om die voordele van kunsmatige algemene intelligensie vir die mensdom te verseker - 'n bewering wat die werknemers se teregwysing verder verskerp.

Boonop beklemtoon hierdie voorval die lojaliteit en ondersteuning wat Altman onder OpenAI-werknemers geniet, wat Microsoft die geleentheid bied om munt te slaan uit die situasie. Die brief het genoem dat Microsoft werknemers verseker het van beskikbare poste binne die maatskappy.

Soos hierdie storie aanhou ontwikkel, moet nog gesien word hoe OpenAI se leierskapskrisis gaan ontvou en of daar aan die eise van die werknemers voldoen sal word.

vrae

1. Waarom het die OpenAI-werknemers die bedanking van die direksie geëis?

Die OpenAI-werknemers het geglo dat die direksie die afdanking van Sam Altman, uitvoerende hoof, verkeerd hanteer het en versuim het om voldoende bewyse vir hul eise teen hom te verskaf. Hulle het ook ontevredenheid met die direksie se onderhandelingstaktiek uitgespreek en hul bevoegdheid en oordeel bevraagteken.

2. Wie is 'n paar sleutelfigure betrokke by hierdie voorval?

Sam Altman, die voormalige uitvoerende hoof van OpenAI, is onverwags uit sy pos verwyder. Greg Brockman, die voormalige president, was ook onder diegene wat deur die direksie verwyder is. Mira Murati, aanvanklik aangewys as Altman se tussentydse opvolger, en Ilya Sutskever, OpenAI se medestigter en hoofwetenskaplike, was ondertekenaars van die werknemers se brief.

3. Wat was die reaksie van Microsoft?

Microsoft het OpenAI-werknemers verseker dat daar beskikbare poste binne die maatskappy is.

4. Hoe het Ilya Sutskever sy betrokkenheid by die leierskapskrisis aangespreek?

Nadat hy die werknemers se brief onderteken het, het Ilya Sutskever 'n verskoning op X geplaas en spyt uitgespreek oor sy deelname aan die direksie se optrede en sy verbintenis om die maatskappy te herenig.