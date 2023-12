Netflix lewer 'n wonderlike keuse van films vir Desember 2023

Opsomming: Netflix het sy reeks hoogaangeskrewe flieks vir die vakansieseisoen in Desember 2023 onthul. Terwyl superhelde die versameling oorheers, is daar ook opsies vir diegene wat nie-strokiesprentfilms verkies. Al die flieks op die lys het 'n minimum van 90% op Rotten Tomatoes ontvang, wat dit die moeite werd maak om by jou dophoulys te voeg.

The Revamped Suicide Squad Strikes Hard op Netflix

Netflix bied 'n aksiebelaaide bederf met "The Suicide Squad", 'n aansienlik verbeterde weergawe van die 2016-film. Regie deur James Gunn, bekend vir sy werk aan Marvel se "Guardians of the Galaxy", bring hierdie krities bekroonde fliek 'n diverse groep anti-helde bymekaar op 'n missie om die wêreld te red. Met sy gewelddadige dog vermaaklike storielyn is kykers in vir 'n prettige en opwindende ervaring.

Shazam! Bring 'n vars benadering van superhelde

As jy op soek is na 'n verfrissende kinkel op superheldflieks, "Shazam!" is die perfekte keuse. Hierdie lighartige film, wat in 2019 vrygestel is, volg die reis van Billy Batson, 'n pleegkind wat in 'n volwasse superheld verander deur die towerwoord, "Shazam!" te sê! Met 'n perfekte mengsel van komedie en hoë insette, "Shazam!" bied 'n prettige en vermaaklike superheld-ervaring wat jou sal laat lus vir meer.

Mei Desember skyn as 'n Netflix-oorspronklike

"Mei Desember" wat deur Todd Haynes geregisseer is, vertel die boeiende verhaal van 'n aktrise wat voorberei vir 'n omstrede rol. Die aktrise gaan 'n werklike vrou uitbeeld wat berug is omdat sy 'n verhouding met 'n minderjarige het, en die aktrise ontmoet die vrou wat sy gaan speel, wat tot nuutgevonde druk en uitdagings lei. Hierdie krities-bekroonde drama, wat by die Cannes-rolprentfees première, het reeds beduidende toekennings opgewek, wat dit 'n Netflix-oorspronklike moet-kyk maak.

Wonder Woman sweef op die grootskerm

In 2017 het Wonder Woman gehore bekoor met haar eerste selfstandige film. Gal Gadot beliggaam moeiteloos hierdie ikoniese superheld, wat 'n missie aanpak om 'n groot oorlog verterende beskawing te stop. "Wonder Woman" is deur Patty Jenkins geregisseer en is nie net 'n opwindende aksiebelaaide avontuur nie, maar ook 'n kommentaar op die aard van die mensdom. Met sy inspirerende storielyn en onvergeetlike optredes staan ​​hierdie film as een van DC se beste filmprestasies.

Liefde en monsters – 'n versteekte juweel kom na vore

Ondanks die feit dat dit by die vrystelling in 2020 oor die hoof gesien is, is "Love and Monsters" 'n bekoorlike en verruklike wesenskenmerk wat erkenning verdien. In 'n post-apokaliptiese wêreld wat deur monsters oorval word, volg die film Joel Dawson terwyl hy 'n gevaarlike reis onderneem om met sy liefde te herenig. Met sy innemende storie en boeiende beeldmateriaal is "Love and Monsters" 'n moet-kyk-rolprent wat 'n unieke kinkel op die genre bied.

Ten slotte, Netflix bring 'n indrukwekkende reeks flieks vir Desember 2023, wat voorsiening maak vir 'n uiteenlopende reeks smake. Van superheld-lokprente tot gedagteprikkelende dramas, hierdie bekroonde rolprente sal verseker kykers deur die vakansieseisoen vermaak.