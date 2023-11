5 Elektroniese geskenke wat u moet hê vir die vakansie

By

Op soek na die perfekte tegnologiegeskenke om jou geliefdes hierdie vakansieseisoen te bederf? Ons het jou gedek met hierdie voorpunt-toerusting wat verseker die hele jaar vreugde sal bring.

1. iRobot Roomba Combo j5+ Vacuum and Mop Robot, $700 (te koop) op Amazon

Gee die geskenk van 'n skoon huis met hierdie droomgeskenk. Die Roomba Combo j5+ skakel onmiddellik tussen stofsuig- en dweimodus, wat 'n moeitevrye skoonmaakervaring bied. Met sy intelligente karteringtegnologie vermy hierdie slim en hoëpresterende robot hindernisse moeiteloos. Koppel die Roomba Combo j5+ aan versoenbare toestelle soos Alexa, Siri of Google Assistant en beveel dit om spesifieke areas van jou huis skoon te maak, soos die kombuis, sitkamer of slaapkamer. 'n Werklik onontbeerlike geskenk!

2. MRout Google Home Mini, $12 op Amazon

Geniet radio of musiek regdeur jou huis met die Google Home Mini. Hierdie kompakte toestel kan by enige elektroniese uitlaat ingeprop word en maklik geïnstalleer word sonder enige sigbare drade. Dit is 'n pragtige geskenk teen 'n bekostigbare prys.

3. Kobo Libra 2 E-leser, $240 by Shoppers Drug Mart

Die Kobo Libra 2 E-leser is propvol gevorderde kenmerke wat ontwerp is om jou leeservaring te verbeter. Sy ergonomiese ontwerp laat jou toe om jou gunsteling boeke binne bereik te hou, en met sy bladsy-draai-knoppies kan jy aanhou lees terwyl jy aan jou koffie teug of kook. 'n Perfekte metgesel vir boekliefhebbers.

4. Marley Get Together Solo Speaker, $150 by Shoppers Drug Mart

Geniet jou gunstelingsnitlyste op pad met hierdie splinternuwe draagbare luidspreker wat tot 25 uur se batterylewe bied. Dit lewer indrukwekkende werkverrigting en doeltreffendheid, en verseker dat jy nooit 'n maat mis nie.

5. Nintendo Switch OLED-model met White Joy-Con, $450 by Shoppers Drug Mart

Ons stel die nuutste toevoeging tot die Nintendo Switch-familie bekend, met 'n groot verstelbare staander vir beter kykhoeke, 'n dok met 'n geïntegreerde Ethernet-poort, 64 GB interne berging en verbeterde klankgehalte. Ervaar speletjies soos nog nooit tevore nie.

Hierdie elektroniese geskenke sal verseker die vakansieseisoen nog meer spesiaal maak vir jou tegnologie-vaardige geliefdes. Lekker inkopies doen!

Algemene vrae

1. Is daar enige afslag beskikbaar vir hierdie toestelle?

Jy kan afslag op die iRobot Roomba Combo j5+ op Amazon vind.

2. Kan die Google Home Mini in enige vertrek gebruik word?

Ja, die Google Home Mini kan in enige kamer met 'n elektroniese uitlaat gebruik word.

3. Waar kan ek die Kobo Libra 2 E-leser koop?

Jy kan die Kobo Libra 2 E-leser by Shoppers Drug Mart koop.

4. Hoe lank hou die battery van die Marley Get Together Solo Speaker?

Die Marley Get Together Solo-luidspreker bied tot 25 uur se batterylewe.

5. Wat is die belangrikste kenmerke van die Nintendo Switch OLED-model?

Die Nintendo Switch OLED-model beskik oor 'n groot verstelbare staander, 'n geïntegreerde Ethernet-poort, 64 GB interne berging en verbeterde klankgehalte.