Die top 5 speletjies wat jy nou op PlayStation Plus moet speel

Op soek na nuwe speletjies om op PlayStation Plus te speel? Kyk nie verder nie! Ons het 'n lys saamgestel van die top 5 speletjies wat jy absoluut moet probeer. Van opwindende avonture tot epiese gevegte, hierdie speletjies het iets vir almal.

1. "Twee word een: 'n reis saam"

Begin op 'n merkwaardige samewerkende avontuur met "Twee word een." Hierdie hartroerende speletjie, gratis beskikbaar op PlayStation Plus, laat jou toe om uitdagende bane te voltooi en hindernisse as 'n span te oorkom. Dit is die perfekte geleentheid om met 'n vriend te bind en 'n speletjie te ervaar wat die krag van vriendskap vier.

2. "Die verbode grens: onthul die geheime"

Delf in 'n post-apokaliptiese wêreld met "The Forbidden Frontier." Hierdie hoogs verwagte opvolger van "Horizon Zero Dawn" vervoer jou na 'n toekoms waar die mensdom op die randjie van uitsterwing staan. Navigeer asemrowende landskappe, veg meganiese diere, en ontbloot die raaisels wat in hierdie boeiende oopwêreld-avontuur lê.

3. “Havoc in Paradise: A Journey to Remember”

Berei voor vir 'n adrenalien-aangevuurde opwindingsrit in "Havoc in Paradise." As 'n slegte held bevind jy jouself op 'n tropiese eiland onder die onderdrukkende heerskappy van 'n genadelose diktator. Met 'n groot arsenaal van wapens en plofbare spel, bied hierdie Far Cry 6 paaiement 'n meeslepende en aksiebelaaide ervaring wat jou sal laat terugkom vir meer.

4. "Samurai's Odyssey: A Tale of Honor"

Stap in die skoene van 'n legendariese samurai in "Samurai's Odyssey." Hierdie epiese RPG, afspeel in feodale Japan tydens die Mongoolse inval, laat jou toe om die kuns van swaardgevegte te bemeester en die pad van die vegter te omhels. Dompel jouself in 'n ryk en visueel verstommende wêreld terwyl jy Tsushima-eiland verdedig teen die kloue van die vyand.

5. "Web-slingerwonders: New York wag"

Swaai deur die bedrywige strate van New York Stad in "Web-Slinging Wonders." As jy die rol van Marvel se Spider-Man: Miles Morales aanneem, sal jy die gejaag ervaar om 'n superheld te wees. Van akrobatiese web-slinger tot intense gevegte, hierdie speletjie bied 'n boeiende en aksiebelaaide avontuur wat jou sal laat verlang na meer.

Ten slotte, PlayStation Plus bied 'n fantastiese verskeidenheid speletjies vir sy intekenare. Of jy nou van samewerkende ervarings, oopwêreld-avonture of superheld-aksie hou, daar is iets vir almal. Gryp dus jou beheerder en duik in hierdie top 5 speletjies wat nou op PlayStation Plus beskikbaar is. Gelukkige spel!