Vier egpare wat in skema aangekla word om aangenome kinders uit te buit

Vier egpare in die middel van Michigan staan ​​tereg op ernstige aanklagte vir hul beweerde betrokkenheid by 'n skema om kinders vir finansiële gewin aan te neem en hulle daarna te misbruik. Die Michigan Prokureur-generaal se kantoor het talle kindermishandeling aanklagte teen Joel en Tammy Brown, sowel as Jerry en Tamal Flore, almal inwoners van DeWitt, Michigan, aangekondig.

Die aanklagte spruit uit bewyse wat verkry is wat verband hou met die mishandeling van agt kinders wat sedert 2007 deur die paartjies aangeneem is. Elkeen van die vier volwassenes staan ​​tereg op afsonderlike aanklagte, insluitend verskillende grade van kindermishandeling, sameswering om kindermishandeling te pleeg, en versuim om kindermishandeling aan te meld. Die Flore-egpaar staan ​​tereg op die meeste aanklagte, insluitend verskeie aanklagte van eerstegraadse kindermishandeling, wat moontlik lewenslange vonnis inhou.

Die paartjies word daarvan beskuldig dat hulle saamgesweer het om kinders aan te neem vir finansiële gewin, met Joel Brown, 'n voormalige werknemer van die Michigan Departement van Gesondheid en Menslike Diens se kinderdienste-agentskap, wat sy kundigheid in kindermishandelingondersoeke gebruik om die opsporing van die voortdurende mishandeling in sy huis te vermy en dié van die Flores.

Die mishandeling wat hierdie aangenome kinders verduur het, was vermom as dissipline. Die kinders is onderwerp aan langdurige roetine en sistemiese geestelike en fisiese mishandeling onder die voorwendsel van dissipline. Die gesinne het glo ten minste 30 kinders vir hul eie finansiële voordeel aangeneem of gepleeg.

Die aanklagte teen elk van die aanneemouers is soos volg: Joel Brown word aangekla van vyf aanklagte, Tammy Brown met drie aanklagte, Jerry Flore met 11 aanklagte, en Tamal Flore met 17 aanklagte.

Hierdie skokkende bewerings ontbloot 'n mislukking nie net in die morele en wetlike verantwoordelikheid van diegene wat met die kinders se sorg toevertrou is nie, maar ook in ons stelsels wat veronderstel is om die welstand van kinders in aanhouding te verseker. Die saak is oorgeneem deur die Michigan Prokureur-generaal se kantoor, in samewerking met die Clinton County Sheriff's Office. Die paartjies het tot Vrydag om hulself aan die owerhede oor te gee.