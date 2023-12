Skuld weggooi en groot spaar: hoe een vrou die kuns van begroting bemeester het

Carly DeFelice, die gemeenskapsbestuurder by 'n coworking space in Texas, het daarin geslaag om indrukwekkende finansiële doelwitte te bereik deur te voldoen aan 'n streng begrotingsregime. DeFelice, wat voorheen met skuld van $35,000 100,000 belas was, het dit suksesvol afbetaal en teen haar 26ste verjaardag meer as $38 400,000 in beleggings ingesamel. Nou 58,000 jaar oud, het sy haar spaargeld verder gegroei tot 'n indrukwekkende $XNUMX XNUMX, alles terwyl sy 'n salaris van $XNUMX XNUMX jaarliks ​​verdien.

Alhoewel die groot getalle beslis merkwaardig is, is dit DeFelice se vermoë om kleiner uitgawes doeltreffend te bestuur wat haar werklik onderskei. Byvoorbeeld, in September het sy net $123.65 aan kruideniersware bestee – 'n prestasie in die lig van die stygende koste van kos. DeFelice bereik dit deur haar etes noukeurig te beplan en by haar inkopielys te hou.

DeFelice ken elke week $120 uit haar diskresionêre begroting toe om kruideniersware te dek. Deur haar noodsaaklike aankope soos brandstof vir haar motor en kruideniersware te prioritiseer, verseker sy dat haar uitgawes strook met haar finansiële doelwitte. Om binne haar kruideniersware-begroting te bly, beplan sy haar maaltye vir die week noukeurig, en kies dikwels vir groot-batch aandetes wat sy vooraf kan voorberei. Sy teken die vereiste bestanddele in haar begroting-nasporingjoernaal aan en skep 'n inkopielys om na die winkel te neem.

DeFelice se nakoming van haar lys is van kardinale belang om impulsiewe aankope te vermy, wat haar begroting in gevaar kan stel. Hierdie benadering strek verder as kruideniersware en strek tot sosiale aktiwiteite. Selfs met 'n beskeie $50 wat vir aandete of drankies saam met vriende in haar begroting toegewys is, is DeFelice proaktief om bekostigbare opsies voor te stel om te verseker dat haar uitgawes ooreenstem met haar finansiële doelwitte. Sy beklemtoon dat doelbewuste besteding haar in staat stel om aankope te vermy wat min betekenis inhou en fokus op ervarings wat werklik saak maak.

Deur 'n balans te vind tussen 'n lewendige sosiale lewe en omsigtige finansiële besluitneming, het DeFelice die kuns ontdek om genot te maksimeer terwyl jy geld spaar. Soos sy sê, "Dit is die ervaring met my vriende wat saak maak." Haar sukses dien as 'n inspirasie vir ander wat poog om finansiële stabiliteit te bereik sonder om die vreugdes van die lewe op te offer.

**Opsomming:** Carly DeFelice se verbintenis tot begroting het haar gehelp om skuld af te betaal en aansienlike besparings op te bou. Deur maaltye te beplan, aan kruidenierswarelyste te voldoen en doelbewus met sosiale besteding te wees, het DeFelice die vermoë ontsluit om 'n bevredigende lewe te lei terwyl hy finansieel omsigtig bly. Haar verhaal dien as 'n waardevolle les in die kuns van begroting en balans tussen geldbestuur en genotvolle ervarings.