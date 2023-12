Nuwe vereistes vir veiligheid en doeltreffendheid van mediese toestelle

Opsomming: Na-mark-toesig (PMS) is noodsaaklik om die veiligheid en doeltreffendheid van mediese toestelle te verseker. Alhoewel dit as 'n bykomende koste vir maatskappye beskou kan word, is daar dwingende redes waarom PMS 'n integrale deel van sake doen in die mediese bedryf moet wees. Van regulatoriese rasionaal tot werklike voorvalle, dit is hoekom PMS van kardinale belang is.

Regulerende rasionaal – Wette en regulasies noem gereeld verbruikersveiligheid en doeltreffendheid as die dryfkrag agter PMS-vereistes. Mediese toestelle moet nie net veilig wees nie, maar ook die verwagte resultate lewer. Boonop help PMS om ondoeltreffende of onveilige produkte van die mark te verwyder, wat aan reguleerders noodsaaklike meganismes verskaf.

Maak vervaardigers meer verantwoordelik – Tradisioneel het verbruikers en eindgebruikers die meeste van die verantwoordelikheid vir kuberveiligheid van mediese toestelle gedra. Onlangse regulasies erken egter nou dat kuberveiligheid 'n gedeelde verantwoordelikheid is. Vervaardigers word meer verantwoordelik gehou vir die sekuriteit van hul toestelle, wat die veiligheid van beide pasiënte en hul data verseker.

Werklike voorvalle wat PMS-belangrikheid beklemtoon:

1. Hackbare pasaangeërs – In 2017 is byna 'n halfmiljoen pasaangeërs herroep weens kuberveiligheidskwesbaarhede. Die toestelle kan op afstand deur kuberkrakers verkry word, wat moontlik die battery leegmaak of ongemagtigde skokke toedien. Alhoewel geen aanvalle aangemeld is nie, het hierdie voorval die behoefte aan deurlopende monitering van toestelsekuriteit deur hul lewensiklus beklemtoon.

2. Metgeselprogramme wat inligting oordeel – Toepassings wat aan fiksheidstoestelle gekoppel is, het kommer gewek toe dit ontdek is dat soldate se liggings onbedoeld bekend gemaak is. Alhoewel dit nie direk verband hou met mediese toestelle nie, illustreer hierdie voorval die privaatheidsrisiko's wat verband hou met die verkeerde hantering van data wat deur digitale gesondheidsorgprodukte ingesamel word. Die integrasie van toepassings en webdienste kan nuwe kwesbaarhede inbring, wat na-mark-toesig noodsaak om privaatheidskwessies aan te spreek.

3. Mislukkende infusiepompe - Onlangs is 'n Klas I-herroeping uitgereik vir defekte insulienpompe wat nie lug in die lyn kon opspoor nie. Lug wat die bloedstroom binnedring, kan lewensgevaarlike gevolge hê, insluitend embolisme en onstabiele bloeddruk. Gelukkig is geen ernstige gesondheidsprobleme aangemeld nie, wat die rol van post-mark-toesig beklemtoon in die vinnige identifisering en aanspreek van toestelfoute.

Ten slotte, na-mark toesig is 'n kritieke aspek om mediese toestel veiligheid en doeltreffendheid te verseker. Dit voldoen nie net aan regulatoriese vereistes nie, maar hou ook vervaardigers aanspreeklik vir kuberveiligheid en spreek werklike voorvalle aan wat privaatheid of gesondheidsrisiko's kan inhou. Deur PMS te omhels, kan die mediese industrie pasiënte vertroue gee in die toestelle wat hulle gebruik en potensiële skade tot die minimum beperk.