Verskeie restaurante in Sentraal-Florida gesluit weens gesondheidsoortredings

Volgens onlangse data van die Florida Departement van Besigheid en Professionele Regulasie is drie restaurante in Sentraal-Florida in die week van 26 November tot 2 Desember gesluit weens ernstige gesondheidsoortredings. Die sluitings beklemtoon die belangrikheid van gereelde inspeksies om die veiligheid en higiëne van voedselinstellings te verseker.

Een van die geaffekteerde restaurante was Marmalade, geleë by 1256 Rockledge Blvd. in Rockledge. Inspekteurs het 'n verbysterende 254 oortredings tydens hul inspeksie ontdek, met vier van hulle wat as hoë prioriteit gekategoriseer is. Hierdie oortredings het gewissel van die gebruik van onhigiëniese toerusting om kos voor te berei tot onbehoorlike berging van rou kos naby gereed-om-te-eet items. Boonop is knaagdieraktiwiteit waargeneem, en sekere voedselitems is nie by die toepaslike temperature gehou nie. Alhoewel daaropvolgende inspeksies verbetering getoon het, wag die restaurant steeds op 'n opvolginspeksie voordat dit heropen kan word.

Nog 'n restaurant, Apollo Diner op West Hibiscus Blvd. in Melbourne, het ook sluiting in die gesig gestaar weens gesondheidsoortredings. Inspekteurs het 16 oortredings gevind, waarvan drie hoë prioriteit was. Dit sluit in knaagdieraktiwiteit, onbehoorlike hantering van vuil skottelgoed deur bedieners, en onvoldoende skeiding van rou voedsel op grond van hul kooktemperature. Ten spyte van voldoening aan inspeksiestandaarde in 'n daaropvolgende besoek, moes die restaurant 'n herhaalde oortreding van 'n bediener wat geplateerde kos hanteer sonder om hul hande te was, aanspreek.

In Seminole is Miyako Sushi by 2871 Clayton Crossing Way #1087 in Oviedo gesluit nadat inspekteurs 14 oortredings geïdentifiseer het, waarvan vier hoë prioriteit was. Hierdie oortredings sluit in onbehoorlike skeiding van rou kos, bewyse van kakkerlakaktiwiteit en ontsmettingsmiddelkonsentrasie wat die toegelate vlak oorskry. Alhoewel die restaurant uiteindelik aan inspeksiestandaarde voldoen het, het dit strenger monitering ondervind weens die erns van die oortredings.

Hierdie sluitings dien as 'n herinnering aan die belangrikheid van die handhawing van behoorlike gesondheid- en veiligheidstandaarde in voedselinrigtings. Die spanne van die gesondheidsdepartement werk ywerig om nakoming te verseker, en waarskuwings en opvolginspeksies is deurslaggewende instrumente om enige kwessies stiptelik reg te stel. Dit is noodsaaklik vir restauranteienaars en personeel om netheid te prioritiseer en aan alle regulasies te voldoen om openbare gesondheid te beskerm.