Winteraktiwiteite in New York: meer as net koue weer

Die winter kom in New York City nader, wat kouer temperature en korter dae meebring. Maar, al voel party dalk chagrijnig, is daar baie opsies vir pret en vermaak regdeur die seisoen. Of jy nou binnenshuise aktiwiteite of buitelugavonture verkies, daar is iets vir almal in die Big Apple.

Smul aan die nuutste kosgier met 'n raclette-toebroodjie. Ervaar die heerlike geure van gekaramelliseerde kaas wat oor baguette met ham gedrapeer word. Wisconsin's Baked Cheese Haus bied hierdie unieke bederf by die Bryant Park- en Union Square-markte hierdie maand aan.

Verken die stad se Gilded Age-herehuise en neem 'n tree terug in tyd. Bowery Boys bied 'n toer deur die elegante koshuise van Fifth Avenue, wat die weelde en rykdom van die 19de-eeuse New York City ten toon stel.

Ontdek die ryk geskiedenis van zines by die Brooklyn Museum. Die “Copy Machine Manifestos: Artists Who Make Zines”-uitstalling ondersoek die verhouding tussen self-gepubliseerde boekies en verskeie kulturele bewegings. Duik in die wêreld van punk, straatkultuur, feminisme en avant-garde deur die lens van meer as honderd kunstenaars.

Ervaar kuns soos nog nooit tevore by MoMA PS1 nie. Die Thaise kunstenaar Rirkrit Tiravanija se uitstalling "BAAR BAIE MENSE" fokus op die interaktiewe aard van kuns en die gemeenskappe wat daar rondom vorm. Wees deel van die kuns deur deel te neem aan aktiwiteite soos teeseremonies, tafeltennisspeletjies en konfytsessies.

Ysskaats met asemrowende uitsigte onder die Brooklyn-brug by Glide. Hierdie nuwe ysbaan in Brooklyn Bridge Park bied nie net 'n skilderagtige omgewing nie, maar ook bekostigbare skatehuur en 'n gesellige kafee vir verversings.

Omhels die sneeu deur te slee in New York se beste plekke. As die winter sneeu bring, gaan na Ewen Park in die Bronx vir 'n opwindende sleesessie op sy 80 voet heuwel. Die Parke-afdeling verskaf 'n omvattende lys van die stad se top-sleeplekke.

Dompel jouself in die kreatiwiteit van bakkers by die Museum of the City of New York. Die "Gingerbread NYC: The Great Borough Bake-Off"-uitstalling bevat gemmerkoekvoorstellings van elke stad, wat die talent en kunsvaardigheid van 23 bakkers ten toon stel. Moenie vergeet om vir jou gunsteling skepping te stem nie!

Ontdek die invloed van Afrika-koninkryke op Bisantynse kuns by die Metropolitan Museum of Art se uitstalling, "Africa & Byzantium." Verken die mosaïeke, beeldhouwerke en skilderye wat Afrika se belangrike rol in kulturele uitruil gedurende die tydperk van 330 tot 1453 n.C.

Stap terug in tyd met fotograaf Alen MacWeeney se uitstalling by die Openbare Biblioteek. "New York City Subways 1977: Alen MacWeeney" vang die essensie van die alledaagse lewe in die moltrein vas deur kragtige foto's wat in verhelderende tweeluikse vertoon word.

Gaan vir 'n winterse staptog in rustige parke soos Van Cortlandt Park in die Bronx of Jamaica Bay Wildlife Preserve in Queens. Neem die skoonheid van die natuur in en sluit aan by 'n begeleide staptog wat deur die Urban Park Rangers gereël word.

Ervaar die wysheid van Rumi deur voorgedra gedigte en Persiese liedjies. Haleh Liza Gafori, begelei deur die Grammy-genomineerde musikant Shahzad Ismaily en violis Trina Basu, bring die woorde van Rumi lewendig in die opvoering "Gold Rumi" by Joe's Pub in die Openbare Teater.

Moenie die opwinding van werklikheids-TV by Syndicated misloop nie, 'n kroeg wat die kyk van realiteitsprogramme in 'n mededingende sportagtige ervaring verander. Geniet drankies en kos terwyl jy jou gunsteling-deelnemers aanmoedig.

Winter in New York Stad hoef nie somber en vervelig te wees nie. Met 'n wye verskeidenheid aktiwiteite beskikbaar, is daar iets vir almal om te geniet. Omhels die seisoen en maak die beste uit die unieke geleenthede wat op jou wag in die stad wat nooit slaap nie.