BMW M135i: 'n Kykie in die toekoms van die M Performance Line

Terwyl ons gereed maak vir 'n gebeurtenisvolle 2024, maak BMW M GmbH opslae met sy planne om nuwe modelle op te knap en bekend te stel. Terwyl die M3, M4 en M5 die meeste van die kollig steel, ondergaan die M Performance-lyn ook beduidende veranderinge, met die hoogs verwagte M135i wat die middelpunt is.

Met die nuwe M135i omhels BMW 'n vars ontwerpbenadering, geïnspireer deur die suksesvolle M Performance X1 en X2. Spioenasieskote het reeds aangedui dat die hot hatch slanker hoofligte en 'n treffende quad-uitlaatstelsel sal dra, wat 'n sportiewe en aggressiewe atmosfeer uitstraal.

Maar dit is nie net die buitekant wat 'n transformasie ondergaan nie. Binne sal die M135i BMW se nuutste iDrive 9-stelsel bekendstel, soos uitgestal in 'n onlangse spioenasievideo. Dit sal 'n beduidende verskuiwing in die paneelborduitleg aandui, wat die tradisionele iDrive-beheerder vaarwel toeroep en 'n nuwe era van tegnologie-geïnspireerde interieurs na vore bring.

Gerugte doen ook die rondte oor veranderinge in die nomenklatuur. BMW laat glo die letter "i" van die name van petrol-aangedrewe motors weg. Gevolglik sal die M135i waarskynlik bloot as die M135 bekend staan, gevolg deur 'n M235-benaming vir die volgende generasie 2-reeks Gran Coupe in M ​​Performance-gewaad. Die oorblywende petrolvariante van die 1-reeks en 2-reeks Gran Coupe sal 'n vaartbelynde naamstruktuur aanneem, met benamings soos 118, 120, 220, 223 en 228.

Alhoewel besonderhede oor potensiële inprophibried-dryfstelsels vir hierdie kompakte motors nog skaars is, is dit veilig om te sê dat die M135 en M235 die konings van die pak sal wees. Toegerus met dieselfde kragtige turbo-aangejaagde 2.0-liter petrolenjin wat in die X1 M35i en X2 M35i gevind word, word verwag dat hierdie modelle 'n indrukwekkende 296 perdekrag en 400 Newton-meter (295 pond-voet) se wringkrag sal lewer. Vir diegene wat in die Verenigde State woon, sal die M235 'n selfs kragtiger punch met 316 perdekrag gee.

BMW-aanhangers en -entoesiaste kan gretig die koms van die M135i verwag, 'n bewys van die handelsmerk se verbintenis om grense te verskuif en opwindende ry-ervarings te lewer. Die toekoms van die M Performance-lyn is blink, en hierdie hoogs verwagte luikrug is gereed om die motorwêreld met storm te neem.

Algemene vrae (FAQ)

Watter veranderinge kan ons in die nuwe M135i verwag?

Die M135i sal uiterlike verbeterings ondergaan soos hoofligte wat skerper lyk en 'n vierwieluitlaatstelsel. Binne sal dit die nuutste iDrive 9-stelsel hê.

Ja, daar word gerugte dat BMW die letter "i" van die name van petrol-aangedrewe motors laat val, wat lei tot korter en meer vaartbelynde benamings.

Die M135 en M235 sal na verwagting 'n indrukwekkende 296 perdekrag en 400 Newton-meter (295 pond-voet) se wringkrag lewer. Die VSA-spesifikasie M235 sal 'n selfs hoër kraglewering van 316 perdekrag bied.

Tans is daar geen inligting beskikbaar oor die moontlikheid van inprop-hibriede kragbronne vir die M135 en M235 nie.