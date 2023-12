Top Pennsilvanië Hoërskool sokkerspanne bots in staatskampioenskappe

In 'n epiese kragmeting, gaan Pennsilvanië se top 12 hoërskool sokkerspanne bots by Chapman Field by Cumberland Valley vir die PIAA staatskampioenskappe. Onder die aanspraakmakers staan ​​St. Joe's Prep uit as die oorheersende krag, nadat hulle 12 agtereenvolgende wedstryde gewen het en hul posisie as die vaandeldraer onder groot skole in Pennsilvanië bevestig het.

Met agt agtereenvolgende staatstitelwedstryde en 10 reise na die staatsfinaal in die afgelope 11 jaar, kyk St. Joe's Prep na hul agtste staatskampioenskap en vyfde Klas 6A-staatstitel in ses jaar. Onder leiding van die Cincinnati-gebonde quarterback Samaj Jones, wat sy derde staatskampioenskap-verskyning sal maak, het St. Joe's Prep krag aan beide kante van die bal getoon.

Verbasend genoeg is dit die Valke se verdediging wat hulle teruggedryf het na die staatseindstryd. In hul vorige wedstryd het hulle Central Bucks South, 'n span met 'n gemiddeld van 33.5 punte per wedstryd in die uitspeelrondes, met 'n klinkende 49-0 oorwinning uitgesluit. Teen rustyd het die Valke 'n groot voorsprong van 42-0 behaal, wat hul verdedigingsvernuf ten toon gestel het.

Aan die ander kant maak North Allegheny hul eerste verskyning in die eindstryd van die staat sedert 2012. Ten spyte daarvan dat hulle in hul vorige wedstryd teen Harrisburg uitoorlê was, het die Tiere 'n oorwinning van 24-12 behaal. Hulle het 'n perfekte rekord in staatskampioenskapspeletjies, nadat hulle titels in 1990, 2010 en 2012 gewen het. Om St. Joe's Prep se kragtige aanval te bekamp, ​​sal North Allegheny waarskynlik 'n balbeheerde wedstrydplan aanvaar, soortgelyk aan hul strategie in die wedstryd teen Harrisburg, waar hulle die bal 59 keer gehardloop het en net ses aangeë gegooi het.

Soos die afwagting opbou, vertoon albei spanne sterk aanvallende getalle deur die seisoen en uitspeelwedstryde. North Allegheny het 'n totaal van 619 punte aangeteken terwyl hy 237 toegelaat het, gemiddeld 44.2 punte aangeteken en 16.9 punte toegelaat per wedstryd. St. Joe's Prep, aan die ander kant, het 535 punte aangeteken en 114 toegelaat, gemiddeld 41.1 punte aangeteken en 'n skamele 8.7 punte toegelaat per wedstryd.

Hierdie statistieke beklemtoon die sterkte en mededingendheid van beide spanne, en maak die weg oop vir 'n opwindende staatskampioenskapbotsing by Chapman Field. Terwyl die seniors van St. Joe's Prep hul name in die geskiedenis van die program wil ets, poog North Allegheny om 'n nalatenskap van hul eie te vestig. Sokker-entoesiaste regoor Pennsylvania wag gretig op die uitslag van hierdie hoogs verwagte kragmeting.