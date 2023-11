Gereelde vrae: Wanneer is die 2023 F1 Las Vegas Grand Prix?

Terwyl ons gretig wag op die komende 2023 F1 Las Vegas Grand Prix, is dit belangrik om jou kalenders vir Sondag 19 November te merk. Die wedren is geskeduleer om om 1:00 ET plaas te vind, wat 'n adrenalienbelaaide skouspel beloof om die ikoniese strate van ' Sonde stad'.

Om die meeste van die Grand Prix-naweek te maak, kan Formule 1-entoesiaste ook by talle oefensessies en kwalifiserende rondtes inskakel. Op Donderdag en Vrydag (plaaslike tyd) sal daar twee gratis oefensessies wees, gevolg deur nog 'n oefensessie Vrydag om middernag voor die kwalifiserende rondtes. Kykers in die Oostelike Tydsone moet egter kennis neem van die tydsverskil, aangesien die nagwedrenskedule nog 'n laag kompleksiteit byvoeg.

Vir diegene wat wonder watter TV-kanaal die F1-renne in die VSA sal uitsaai, sal ESPN, ESPN2 en ABC hierdie jaar jou keuse wees. Hulle sal alle Formule 1-renne regstreeks op televisie wys. Daarbenewens kan jy ook die wedrenne regstreeks of op aanvraag stroom deur ESPN se digitale platform.

Om jou te help om jou naweek te beplan en te verseker dat jy elke opwindende oomblik vang, hier is die ESPN TV-skedule vir die 2023 F1 Las Vegas GP:

Donderdag 16 November:

– Openingseremonie: 12:30 ET op ESPN2

– Oefening 1: 11:25 ET op ESPN2

Vrydag 17 November:

– Oefening 2: 2:55 ET op ESPN

– F1-vertoning: 4:15 ET op ESPN3

– Oefening 3: 11:25 ET op ESPNU

Saterdag 18 November:

– Kwalifiserende: 2:55 ET op ESPN

– Ted se kwalifiserende notaboek: 5:00 ET op ESPN3

Sondag 19 November:

– Wedloop: 12:55 ET op ESPN

– Geruite Vlag: 3:00 ET op ESPN3

– Ted se notaboek: 4:00 ET op ESPN3

So, merk jou kalenders, stel jou aanmanings, en maak gereed vir 'n opwindende F1-naweek in Las Vegas. Moenie uitmis op die aksiebelaaide wedrenne en die strawwe mededinging onder die wêreld se beste jaers nie. Dit gaan 'n legendariese gebeurtenis wees wat aanhangers op die punt van hul stoele sal laat!

Foto deur: Motorsport Images

Michele Alboreto, Tyrrell 011 Ford

Gereelde vrae: Wat het plaasgevind in die laaste Grand Prix wat in Las Vegas gehou is?

Die laaste Grand Prix wat in Las Vegas gehou is, was die 1982 Caesars Palace Grand Prix, wat as die laaste rondte van die seisoen gedien het. In daardie wedren het Michele Alboreto die oorwinning behaal deur 'n Tyrrell-Ford te bestuur. Agter in die tweede en derde plek was John Watson, wat McLaren verteenwoordig, en Eddie Cheever, wat vir Ligier gery het.

Dit is opmerklik dat Keke Rosberg, wat vir Williams gejaag het, tydens die wedren in die vyfde plek geëindig het, maar sy vertoning deur die seisoen het hom die kampioenskapstitel verseker. Alain Prost, wat paaltjieposisie beklink het, het ongelukkig na die vierde plek in sy Renault afgesak nadat hy die groep voorgeloop het. Aan die ander kant het Mario Andretti, die 1978-wêreldkampioen, 'n teleurstellende finale Formule 1-begin gehad toe sy Ferrari se agtervering gebreek het, wat sy wedren voortydig beëindig het.

Die 1982 Caesars Palace Grand Prix was 'n onvergeetlike gebeurtenis, wat beide oorwinnings en teleurstellings op die uitdagende Las Vegas-baan vertoon het.