Gadgets Unleashed: The Power of Solar Technology in Garmin se nuwe eTrex Solar

Garmin, die bekende vervaardiger van navigasie- en buitelugtegnologie, het die vrystelling van die eTrex Solar aangekondig, die jongste toevoeging tot hul gewilde eTrex-reeks. Hierdie innoverende handheld GPS-toestel benut die krag van sonenergie om oneindige batterylewe vir buitelug-entoesiaste te voorsien.

Met die eTrex Solar kan stappers, geocachers en avonturiers die buitelewe geniet sonder om bekommerd te wees oor batterylewe. Deur Garmin se sonkrag-laai-tegnologie kan gebruikers op die son staatmaak om hul toestel ten volle gelaai te hou, sodat hulle vir lang tydperke kan verken sonder dat dit nodig is om te herlaai. Selfs op bewolkte dae kan die sonkragvermoë help om 'n lae-gelaaide battery te verjong, wat deurlopende gebruik verseker.

Die eTrex Solar beskik oor 'n 2.2-duim hoë-kontras-skerm wat maklik leesbaar bly, selfs in helder sonlig. Dit laat gebruikers toe om waypoints te bekyk, hul ligging op te spoor en hul pad terug te vind na gunstelingplekke. Met sy robuuste ontwerp en IPX7-gradering, is hierdie handheld GPS gebou om strawwe omgewings en uitdagende buitelugtoestande te weerstaan.

Maar die eTrex Solar bied meer as net oneindige batterylewe. Wanneer dit met 'n versoenbare slimfoon gepaar word, kan gebruikers toegang tot die Garmin Explore-toepassing kry om verbind en ingelig te bly, selfs in gebiede wat buite die netwerk is. Die toepassing bied kenmerke soos wolkrugsteun vir kartering en reisdata, roetebeplanning, slimkennisgewings vir tekste en oproepe, geocaching-opdaterings en intydse weervoorspellings.

Die multi-band GPS-tegnologie in die eTrex Solar verseker voortreflike posisionele akkuraatheid, selfs in uitdagende omgewings waar GPS alleen kan sukkel. Dit sluit ook 'n digitale kompas in, wat gebruikers in staat stel om hul weg te vind met akkurate opskrifte, selfs terwyl hulle stilstaan.

Die eTrex Solar is nou beskikbaar met 'n voorgestelde kleinhandelprys van $249.99. Dit is 'n ideale metgesel vir buitelug-avonturiers wat langer wil verken, verbind wil bly en op sonkrag staatmaak vir onbeperkte batterylewe. Vir meer inligting, besoek garmin.com/outdoor.

vrae:

1. Wat is die prys van die eTrex Solar?

Die eTrex Solar het 'n voorgestelde kleinhandelprys van $249.99.

2. Kan die sonkrag-laaivermoë 'n lae battery herlaai?

Ja, die sonkragvermoë van die eTrex Solar kan help om 'n lae-gelaaide battery te verjong.

3. Bied die eTrex Solar konnektiwiteitskenmerke?

Wanneer dit met 'n versoenbare slimfoon gepaar word, kan gebruikers toegang tot die Garmin Explore-toepassing kry vir wolkrugsteun, roetebeplanning, slimkennisgewings, geocaching-opdaterings en intydse weervoorspellings.

4. Hoe akkuraat is die GPS-tegnologie in die eTrex Solar?

Die eTrex Solar gebruik multi-band GPS-tegnologie vir uitstekende posisionele akkuraatheid, selfs in uitdagende omgewings.

Bron: Garmin International, Inc. [garmin.com]