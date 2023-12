Bekende films wat in Noord-Carolina verfilm is

Noord-Carolina is lank reeds 'n gunsteling plek vir filmmakers, wat 'n uiteenlopende reeks landskappe en omgewings bied. Van kusstede tot klein dorpies en pragtige bergreekse, die staat het die agtergrond vir baie bekende flieks verskaf. Hier is 'n paar van die mees ikoniese films wat regoor Noord-Carolina geskiet is.

Wilmington, wat aan die kus geleë is, was 'n besonder gewilde verfilmingsbestemming. Een noemenswaardige film wat in Wilmington geskiet is, is "Iron Man 3", waar Tony Stark worstel met sy stryd teen PTSD. Die fliek het verskeie plekke in Wilmington gebruik, insluitend Wrightsville Beach en die Cape Fear River.

Nog 'n kultus-klassieker wat in Wilmington verfilm is, is "Empire Records", 'n 90's-wordfilm oor 'n groep jong werknemers wat veg om hul platewinkel te red. Die titulêre winkelfront in die fliek is herkenbaar as Rebellion, 'n gewilde restaurant en kroeg in die middestad van Wilmington.

Gruwelaanhangers herken dalk Wilmington as die omgewing vir "The Conjuring", 'n koue bonatuurlike film. Die stad se kerke, insluitend die First Baptist Church en St. James Episcopal Church, het 'n beduidende rol in die fliek se verfilming gespeel.

Met die verhuising na Southport, 'n ander kusdorpie in Noord-Carolina, is "Safe Haven" daar verfilm. Die fliek volg ’n vrou wat ’n nuwe lewe in ’n klein dorpie begin en op ’n wewenaar verlief raak. Baie romantiese tonele is in Southport geskiet, insluitend die Ports of Call Bistro.

In die Driehoek-streek bly Bull Durham een ​​van die bekendste films wat in Noord-Carolina geskiet is. Die fliek speel af in die wêreld van Minor League Baseball en ondersoek die kompleksiteite van verhoudings en die najaag van drome. Verfilming het op verskeie plekke plaasgevind, insluitend die Universiteit van Noord-Carolina.

Op pad na die weste het die berge van Noord-Carolina die agtergrond vir "The Hunger Games" verskaf. Die distopiese film bevat 'n jong vrou se stryd om oorlewing in 'n wêreld van onderdrukking. Baie van die arena-tonele is in die pragtige DuPont Nasionale Bos verfilm.

Hierdie is net 'n paar voorbeelde van die vele flieks wat in Noord-Carolina verfilm is. Die staat se diverse landskappe en verwelkomende gemeenskappe het voortdurend filmmakers gelok, wat 'n tikkie Hollywood na die Tar Heel-staat gebring het.