Stokes County-skole kondig sluitingsplanne aan

By

Die Stokes County-skoolstelsel het onlangs planne aangekondig vir die sluiting van twee skole in die area. Die Raad van Onderwyslede het 'n nuwe langtermynplan goedgekeur wat verskeie veranderinge aan die skoolstelsel insluit.

Volgens die plan sal Laerskool Lawsonville en Laerskool Pine Hall aan die einde van die 2023-2024-skooljaar sluit. Benewens hierdie sluitings, sal Meadowbrook Akademie gedurende dieselfde tydsraamwerk na Laerskool Lawsonville verskuif word.

Verder is daar toekomsplanne om Laerskool Pinnacle te sluit sodra die nuwe Laerskool King gebou en geopen is, wat na raming in 2030 sal wees.

Die Stokes County-administrasie het die magtiging gekry om personeel- en busplanne te ontwikkel, asook om spesifieke bywoningslyne te trek. Hulle is ook getaak om opknappingsplanne vir Sandy Ridge Elementary School en Lawsonville Elementary School te ontwikkel, as deel van die akkommodering van Meadowbrook Academy.

As gevolg van hierdie veranderinge word verwag dat ongeveer 50% van Laerskool Lawsonville-leerlinge na Laerskool Nancy Reynolds verskuif sal word, terwyl die oorblywende 50% na Laerskool Sandy Ridge oorgeplaas sal word. Boonop sal Laerskool Pine Hall na Laerskool Londen verskuif word, en Meadowbrook Akademie sal sy nuwe tuiste by Laerskool Lawsonville vind.

Hierdie veranderinge het ten doel om hulpbronne te optimaliseer en opvoedkundige geleenthede vir studente in die land te verbeter. Terwyl sommige gesinne en studente die ongerief ondervind om na nuwe skole oor te skakel, word gehoop dat hierdie maatreëls uiteindelik sal lei tot 'n meer doeltreffende en doeltreffende skoolstelsel vir almal wat betrokke is.