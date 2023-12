Twee gelukkige Kaliforniërs wen groot in megamiljoene boerpot

Opsomming: In 'n verrassende wending van gebeure het twee gelukkige individue van Kalifornië as die wenners van Vrydagaand se Mega Millions boerpot na vore getree. Met 'n verbysterende pryspoel van $395 miljoen, sal elke wenner 'n yslike $197.5 miljoen huis toe neem. Die kontantopsie, wat $189 miljoen beloop, sal ook gelykop tussen die twee gelukkige individue verdeel word as hulle daarvoor kies. Opwinding is besig om op te bou namate afwagting groei vir die volgende trekking wat vir Dinsdag om 11:XNUMX geskeduleer is.

Titel:

Kalifornië se Mega Miljoen-wenners vier lewensveranderende boerpotoorwinning

Opsomming: Twee inwoners van Kalifornië het die eentonigheid van hul daaglikse lewens verbreek en 'n lewensveranderende oomblik omhels toe hulle Vrydagaand as oorwinnaars uit die stryd getree het in die Mega Millions-boerpot. Die astronomiese prysgeld van $395 miljoen sal gelykop verdeel word, met elke wenner wat 'n verbysterende $197.5 miljoen opraap. Die geleentheid om die kontantopsie van $189 miljoen te kies is ook beskikbaar, met albei wenners wat na verwagting 'n gelyke deel sal ontvang. Soos die aftelling vir die volgende trekking begin, bou opwinding en afwagting op onder lotery-entoesiaste wêreldwyd. Merk jou kalenders vir Dinsdag om 11:XNUMX, want nog 'n geleentheid om groot te wen wag!