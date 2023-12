Geskenkkaart-swendelaars wat in Bucks County-skema gevang is

Speurders in Bucks County het onlangs twee mans aangekeer wat betrokke was by 'n skema om fondse van geskenkbewyse te steel. Die swendelaars het met die agterkant van geskenkbewyse gepeuter en belangrike inligting onttrek om toegang tot die fondse te kry. Danksy die waaksaamheid van werknemers by 'n Giant in Plumstead Township, is die bedrog ontdek.

Die werknemers het opgemerk dat daar met sommige geskenkbewyse gepeuter is en het die polisie in kennis gestel. Nadat hulle die geskenkbewyse ondersoek het, het hulle 'n buitensporige hoeveelheid gom op die verpakking gevind, wat vermoedens laat ontstaan ​​het. As 'n voorsorgmaatreël is al die geskenkbewyse onmiddellik van die rakke verwyder.

Ondersoeke het aan die lig gebring dat die twee verdagtes sowat 75 Visa-geskenkbewyse op die winkelrakke geplaas het. Hulle het reeds die kaartinligting vooraf bekom. As hierdie geskenkbewyse gekoop en geaktiveer was, sou die fondse gesteel gewees het sonder die klante se medewete.

Die polisie kon toesigbeeldmateriaal bekom wat die verdagtes en hul motor identifiseer. Kort daarna is Jian He en Min He in Wes-Goshen aangekeer toe beamptes hul nommerplate van vorige voorvalle in Plumstead herken het. Met hul inhegtenisneming is bevind dat die verdagtes in besit was van talle Nike-geskenkbewyse.

Terwyl die werknemers daarin geslaag het om te verhoed dat die bedrieglike geskenkbewyse gekoop word, doen die polisie 'n beroep op kopers om versigtig te bly. Hierdie tipe bedrogspul kan hoogs winsgewend wees vir swendelaars, aangesien die 75 kaarte wat uit die winkel teruggekry is alleen 'n minimum van $3,100 XNUMX kon oplewer.

Die twee verdagtes is tans in aanhouding en staan ​​tereg op aanklagte in Bucks County. Hulle staan ​​ook tereg op soortgelyke aanklagte van ander departemente in die land. Die polisie raai verbruikers aan om bedag te wees wanneer hulle geskenkbewyse koop, op soek na tekens van gepeuter soos hergeplakte verpakking of 'n geveegde magstreep. Indien enige vermoede ontstaan, is dit van kardinale belang om winkelwerknemers onmiddellik in kennis te stel.

Deur waaksaam te bly, kan verbruikers help om te voorkom dat hulle slagoffers van geskenkbewys-swendelary word en hul swaarverdiende geld beskerm.