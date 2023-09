Ikoniese 1973 Porsche 911 Carrera RSR verkoop op veiling

’n Seldsame en uiters gesogte 1973 Porsche 911 Carrera RSR is onlangs by die 2023 Goodwood Revival-geleentheid verkoop. Die motor, bekend as R7, is een van slegs drie oorlewende fabrieksgesteunde voorbeelde. Alhoewel die presiese verkoopprys nie bekend gemaak is nie, is dit bevestig dat die motor wel verkoop het.

Die 911 Carrera RSR is bekend vir sy wedrenne-stamboom en hierdie spesifieke model het 'n indrukwekkende geskiedenis. Dit het die vierde plek behaal by die 1973 24 Hours of Le Mans, wat dit die hoogste eindigende RSR by die ikoniese uithouren maak.

Hierdie 911 Carrera RSR is omvattend aangepas vir resiesdoeleindes. Dit het breër skerms, 'n kenmerkende groot agterspoiler bekend as die "Mary Stuart" en 'n kragtiger 3.0-liter plat-6-enjin gehad. Hierdie wysigings het die RSR as 'n prototipe vir die 1973 Le Mans-ren geklassifiseer, wat dit toegelaat het om teen toegewyde sportrenjaers eerder as produksie-gebaseerde motors mee te ding.

Gedryf deur Herbie Müller en Gijs van Lennep by Le Mans, het die motor agter slegs drie prototipes van Matra-Simca en Ferrari geëindig. Ná Le Mans het R7 sy renloopbaan by die fabriekspan voortgesit en aan wedrenne by die Österreichring en Watkins Glen deelgeneem.

Ná sy wedrendae het R7 verskeie kere van eienaar verwissel. Dit is verkoop aan die eienaar van die Mexikaanse renspan, Hector Rebaque, en later aan die Italiaanse versamelaar Massimo Balliva. Vir byna drie dekades het die motor onder Balliva se eienaarskap versteek gebly, wat gelei het tot gerugte dat dit verwoes en uitmekaar gehaal is.

Rondom 2009 of 2010 het Balliva R7 na Frankryk gestuur vir restourasie, waarna dit aan 'n versamelaar in die Verenigde State verkoop is. Die motor het egter in 'n regstryd oor sy identiteit gewikkel geraak, met 'n ander eienaar wat beweer het dat hy die regte R7 besit. Porsche-ingenieur en spanbestuurder Norbert Singer is uiteindelik ingebring om die egte artikel te verifieer.

Na verwagting tussen 3.7 miljoen en 5.7 miljoen Britse pond op 'n veiling sal die R7-verkoopprys so hoog as $7.1 miljoen bereik. Alhoewel dit 'n aansienlike syfer is, is dit belangrik om daarop te let dat dit tekort skiet aan die rekordverkope van 'n 1970 917K prototipe renjaer, wat in die Steve McQueen-fliek "Le Mans" gebruik is en in 14 vir $2017 miljoen verkoop is.

