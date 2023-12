Ontdek die opwinding van oorlewing in "The Day Before" op GeForce NOU

Maak gereed vir 'n adrenalien-pompende avontuur in die post-apokaliptiese wêreld van "The Day Before". Hierdie oopwêreld-gruwel-MMO-speletjie, ontwikkel deur Fntastic, neem jou na die ooskus van die Verenigde State, waar zombies die samelewing oorrompel het. As 'n Prioriteit- of Ultimate-lid op GeForce NOU, kan jy hierdie speletjie op enige toestel met RTX ON-ondersteuning stroom.

Dompel jouself in die pragtig gedetailleerde New Fortune City, gevul met hoë wolkekrabbers, uitgestrekte winkelsentrums en groot stadions. Verken die uitgestrekte wêreld deur 'n verskeidenheid voertuie te gebruik, en neem ander spelers en besmette wesens aan om te oorleef. Versamel waardevolle buit, voltooi take, en bou selfs jou eie huis terwyl jy deur die voortdurend veranderende dag-en-nag-siklus navigeer.

Ervaar die opwinding van die herbou van die samelewing vanuit die gemak van jou rusbank, stroom die speletjie uit die wolk. Prioriteitslede kan die speletjie teen tot 1080p en 60 rame per sekonde geniet, terwyl Ultimate-lede voordeel kan trek uit langer speletjiesessies, ultrawye resolusies, en selfs teen 4K met tot 120 fps kan stroom. Albei lidmaatskappe het intydse straalopsporing, wat pragtige filmbeligting na elke ontmoeting met die dooies bring.

Begin op 'n epiese reis in "Avatar: Frontiers of Pandora"

Stap in die fantastiese wêreld van Pandora met "Avatar: Frontiers of Pandora," die oopwêreld-aksie-avontuurspeletjie van Ubisoft. Gebaseer op die treffer Avatar-films, duik hierdie speletjie diep in die onontginde streek van Pandora genaamd die Western Frontier. As 'n GeForce NOW Ultimate-lid kan jy hierdie epiese avontuur op enige toestel stroom, aangedryf deur GeForce RTX 4080-bedieners in die wolk.

Sluit kragte saam met ander stamme om Pandora te beskerm teen die hulpbronhonger RDA-korporasie. Pas jou karakter aan, maak nuwe toerusting, en gradeer jou vaardighede en wapens op om ongelooflike krag en behendigheid in te span. Sweef deur die lug op Banshees, mitiese draakagtige wesens wat jou toelaat om die uitgestrekte Westelike Grens te verken en deel te neem aan opwindende luggevegte met die RDA.

Ervaar hierdie visueel asemrowende avontuur soos nog nooit tevore met GeForce NOU nie. Ultieme lede kan die speletjie teen 'n resolusie van tot 4K geniet en hulself in die welige landskappe en asemrowende uitsigte van Pandora verdiep. Laat die Na'vi se moed en vasberadenheid jou lei terwyl jy veg vir die toekoms van hierdie buitengewone wêreld.

Ontdek die betowerende wêrelde van Ori op GeForce NOU

Begin op 'n boeiende reis deur die betowerende wêrelde van Ori met GeForce NOU. Sluit aan by die geesvoog Ori terwyl hy pragtige, gevaargevulde landskappe verken in "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" en "Ori and the Will of the Wisps." Hierdie Xbox PC Game Pass-titels is die nuutste toevoegings tot die GeForce NOW-biblioteek, wat lede 'n kans bied om die bekroonde avontuurreeks te ervaar.

Help Ori in "Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" om balans in die woud te herstel nadat hy tydens 'n verwoestende storm van sy huis geskei is. Saam met die gees genaamd Sein, moet Ori sy ware lot vind en rampspoed oorkom in die pragtige wêreld van Nibel.

Gaan voort met Ori se reis in "Ori and the Will of the Wisps," waar jy die nuwe land Niwen sal aandurf. Help 'n gebreekte uil met die naam Ku en genees die land van donker korrupsie terwyl jy nuwe vriende, vyande en raaisels langs die pad ontbloot.

Stroom hierdie boeiende avonture op byna enige toestel, danksy die krag van die wolk. GeForce NOW Ultimate-lede kan ook hul spelervaring verbeter met 'n hoë dinamiese omvang op ondersteunde toestelle, en hulle verdiep in die pragtige beeldmateriaal van die Ori-reeks.

Verken LEGO Fortnite in die wolk

Maak gereed vir 'n unieke mengsel van LEGO's en Fortnite met "LEGO Fortnite" op GeForce NOU. Hierdie speletjie, ontwikkel deur Epic Games, laat jou toe om jou kreatiwiteit te ontketen deur die uiteindelike tuisbasis te bou en aan te pas deur LEGO-elemente te gebruik. Werf dorpenaars om materiaal te versamel en die nag te oorleef, en begin met gewaagde avonture op soek na skaars hulpbronne in diep grotte.

Moenie uitmis op die 17 nuwe speletjies wat by die GeForce NOW-biblioteek aansluit nie, insluitend "World War Z: Aftermath," "Warhammer 40,000: Rogue Trader," en "Fortnite Festival." Daar is iets vir almal om te geniet op GeForce NOU, wat 'n diverse versameling speletjies vir elke speletjievoorkeur bied.

Alhoewel die hoogs verwagte "Halo Infinite" 'n paar tegniese probleme ondervind het tydens sy beplande vrystelling in September, werk die GeForce NOW-span aktief saam met Microsoft en speletjie-ontwikkelaar 343 Industries om die speletjie in die nabye toekoms na die diens te bring. Bly ingeskakel op GFN Donderdag vir verdere opdaterings oor hierdie opwindende ontwikkeling.

Watter speletjies het jy hierdie naweek in gedagte? Deel jou gedagtes met ons op Twitter of in die kommentaar hieronder, en moenie vergeet om #RTXON vir bonuspunte in te sluit nie. Met GeForce NOU is die moontlikhede eindeloos.