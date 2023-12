10 Effektiewe vloeroefeninge om maagvet te ontplof

’n Wanopvatting oor die verlies van maagvet is dat eindelose kardio-oefeninge soos draf en crunches die beste oplossings is. Navorsing dui egter daarop dat 'n kombinasie van kragoefening en kardio meer effektief is. Hier is tien vloeroefeninge wat jou kan help om maagvet te smelt en jou fiksheidsdoelwitte te bereik.

1. Omgekeerde Crunches: Lê met jou onderrug plat op die vloer en lig jou voete na jou liggaam. Buig jou maag terwyl jy jou bene stadig laat sak. Voltooi drie stelle van 10 tot 15 herhalings.

2. Bicycle Crunches: Lê plat op jou rug met jou hande aan die agterkant van jou kop. Draai jou liggaam deur een elmboog na die teenoorgestelde knie te bring terwyl jy die ander been uitsteek. Buig jou abs en herhaal. Voltooi drie stelle van 30 herhalings.

3. Side Plank Heupliftings: Belyn jou skouer met jou pols teen 'n muur en stapel jou voete bo-op mekaar. Kantel jou heupe op en af, betrek jou skuins. Voer drie stelle van 10 herhalings op elke been uit.

4. Hand-release pushups: Neem 'n opstootposisie aan, laat sak jou lyf en haal jou hande van die grond af voordat jy jouself weer opstoot. Buig jou triceps en bors aan die bokant. Voltooi drie stelle van 10 tot 15 herhalings.

5. Figuur 8: Terwyl jy terugleun met jou bene uitgestrek, teken 'n syfer 8 met jou bene, terwyl jy spanning in jou kern behou. Voltooi drie stelle van 8 tot 10 herhalings.

6. Eendstappies: Begin in 'n diep hurk en neem mini treë vorentoe en agtertoe terwyl jy jou kern styf en spanning in jou bene hou. Voltooi drie tot vier stelle van 15 herhalings in elke rigting.

7. Voete-verhoogde pushups: Plaas jou voete op 'n stabiele oppervlak en doen pushups met jou kern verloof en heupe hoog. Voltooi drie tot vier stelle van 10 tot 15 herhalings.

8. Syplank met beenverhoging: Kom in 'n syplank posisie en lig jou boonste been, druk jou glute aan die bokant. Voltooi drie tot vier stelle van 10 herhalings op elke been.

9. Gesplete Squats met Pols: Laat sak jouself in 'n gesplete hurk en pols deur 1/4 van die pad op te kom voordat jy terugkeer na die verlaagde posisie. Ry deur die voorste been om heeltemal op te kom. Voltooi drie tot vier stelle van 10 herhalings op elke been.

10. V-Twist: Lê op jou rug met jou knieë gebuig en knars op terwyl jy na elke kant reik met verlengde bene. Voltooi drie tot vier stelle van 10 herhalings aan elke kant.

Deur hierdie vloeroefeninge by jou roetine in te sluit en 'n gesonde dieet te handhaaf, sal jy op pad wees om maagvet te smelt en jou fiksheidsdoelwitte te bereik. Onthou, konsekwentheid is die sleutel.