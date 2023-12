Kalifornië snelwegpatrollie herwin gesteelde tabak ter waarde van meer as $137,000

California Highway Patrol (CHP) het suksesvol gesteelde en ongereguleerde tabakprodukte ter waarde van meer as $137,000 35 teruggekry. Die arrestasie van 'n verdagte, Bashar Saleh Mohamed Nagi (XNUMX) van Oakland, is Maandag deur CHP aangekondig. Nagi staan ​​nou tereg op aanklagte wat verband hou met diefstal en besit van die gesteelde tabakprodukte.

Die herwinning van die gesteelde tabak was die resultaat van 'n ondersoek wat deur CHP se Cargo Theft Interdiction Program (CTIP) gedoen is. Talle deursoekingslasbriewe is op 30 November uitgevoer as deel van die ondersoek, wat gefokus het op gesteelde sigaret- en tabakprodukte uit verskillende gebiede van Noord-Kalifornië.

"Dit is 'n beduidende terugwinning van gesteelde tabakprodukte wat hierdie onwettige besighede vir massiewe winste verkoop," het CHP-beampte Andrew Barclay gesê. Die teruggevind produkte sal dien as bewyse om hul oorsprong te bepaal en verdere ondersoeke na die onwettige aktiwiteite rondom hulle te fasiliteer.

Die operasie was 'n gesamentlike poging, met die Oakland-polisiedepartement, Alameda County Sheriff's Office en die Kaliforniese departement van belasting- en fooiadministrasie wat hul ondersteuning verleen het. Die deelname van die belastingadministrasie-afdeling het deurslaggewend geword toe ontdek is dat die besighede wat by die diefstal betrokke was, tabakprodukte verkoop sonder die nodige Kalifornië-belastingseëls.

As deel van die operasie het CHP-ondersoekers lasbriewe vir verskeie plekke in Oakland verkry. Die uitvoering van hierdie lasbriewe het gelei tot die arrestasie van een individu wat betrokke was by die diefstal van sigarette. Wetstoepassers het deursoekings van een woning en drie Oakland-winkelfronte uitgevoer en met sukses beslag gelê op groot hoeveelhede gesteelde tabakprodukte.

Benewens die gesteelde tabakprodukte, het ondersoekers ook vermoedelik gesteelde kleinhandelitems van bekende ondernemings soos Target, Safeway en Old Navy ontdek. Die totale waarde van hierdie gesteelde kleinhandelitems het $5,000 XNUMX oorskry. Die insluiting van gesteelde goedere van hierdie kleinhandelaars dui op potensiële verbindings met breër kriminele aktiwiteite.

CHP-beampte Andrew Barclay het die ernstige aard van sulke diefstalle uitgelig en opgemerk dat dit gewelddadig kan word. Ondersoekbeamptes vermoed dat die gesteelde tabakprodukte van verspreiders geneem is voordat dit die beoogde handelaars bereik het. Die voortgesette ondersoek het ten doel om die volle omvang van hierdie onwettige aktiwiteite te ontbloot en die kriminele netwerke wat in die gebied werksaam is stop te sit.

Die arrestasie van Bashar Saleh Mohamed Nagi en die herwinning van die gesteelde tabakprodukte verteenwoordig 'n beduidende sukses in die bekamping van onwettige handel en die beskerming van openbare veiligheid. Die kollektiewe pogings van verskeie wetstoepassingsagentskappe het bewys dat dit instrumenteel is om hierdie saak tot 'n einde te bring en 'n sterk boodskap te stuur aan diegene wat betrokke is by onwettige aktiwiteite.