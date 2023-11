Dekonstrueer die hype: herbesoek die eerste sleepwa van Grand Theft Auto V

Dit was 2 November 2011, toe Rockstar Games die hoogs verwagte eerste lokprent vir die sesde aflewering van die legendariese Grand Theft Auto-reeks ontketen het (sien op Amazon). Die opgewondenheid was tasbaar, want aanhangers het geduldig drie jaar gewag sedert die vrystelling van Grand Theft Auto IV (sien op Amazon). Hierdie teaser van minder as 90 sekondes het spelers elke raam gretig laat dissekteer en probeer om die geheime daarin te ontbloot.

Een heersende teorie was dat die speletjie 'n omvattende eiendomstelsel sou hê, gebaseer op 'n vlietende oomblik in die sleepwa waar 'n verkoopbord in 'n voortuin geplant is. Hierdie spekulasie het egter geblyk ongegrond te wees, hoewel die daaropvolgende vrystelling van GTA Online wel spelers die vermoë gebied het om woonstelle in die virtuele wêreld te koop.

Nog 'n gewilde, dog foutiewe, teorie was dat die deurmekaar hawelose man wat by die punt van 58 sekondes gewys is, Niko Belic, die protagonis van GTA IV was. Helaas, dit was niks meer as 'n produk van die aanhangers se ooraktiewe verbeelding nie.

Interessant genoeg het die vrystelling van die sleepwa ook 'n merkwaardige poging van super-aanhangers veroorsaak, wat gesamentlik gepoog het om die wêreld van Grand Theft Auto V te karteer selfs voor die amptelike bekendstelling daarvan. Tot almal se verbasing het die finale kaart wat deur aanhangers geskep is, noukeurig vervaardig met sleepwaens en skermkiekies, verbasend akkuraat geblyk te wees. ’n Soortgelyke projek is reeds aan die gang vir GTA VI, met toegewyde aanhangers wat uitgelekte beeldmateriaal gebruik om die strate van Vice City noukeurig uit te beeld.

Terwyl ons geduldig wag op die onthulling van GTA VI se eerste sleepwa, is dit die moeite werd om 'n reis langs die geheuebaan af te neem om die speletjielandskap van 2011 te herroep. Daardie jaar was getuie van die aankoms van hoogaangeskrewe titels soos Batman: Arkham City, Uncharted 3, Skyrim, Portal 2, en Mass Effect 2. Intussen het die Nintendo 3DS sy pad op winkelrakke gemaak, en die gewilde speletjie-stroomplatform, Twitch, is amptelik bekendgestel.

Alhoewel GTA V se eerste lokprent in 2011 vrygestel is, moes aanhangers 'n vertraging van twee jaar verduur voordat die speletjie uiteindelik die rakke in 2013 bereik het. Hierdie gaping van vyf jaar tussen hooflyn GTA-paaiemente was destyds ongekend, wat verbasing onder die speletjiegemeenskap veroorsaak het . Min het hulle geweet dat hierdie wag sou bleek in vergelyking met die dekade lange afwagting vir die komende GTA VI.

Terwyl ons gretig die eerste blik van GTA VI verwag, laat ons dink aan die ywer en opwinding wat ons vandag 12 jaar gelede ervaar het toe die elektriserende sleepwa vir Grand Theft Auto V die eerste keer ons verbeelding aangegryp het.

Algemene vrae

V: Wanneer is die eerste lokprent vir Grand Theft Auto V vrygestel?

A: Die eerste lokprent vir Grand Theft Auto V is op 2 November 2011 vrygestel.

V: Was die bespiegelings oor 'n eiendomstelsel en die teenwoordigheid van Niko Belic in Grand Theft Auto V waar?

A: Nee, die sleepwa se aanduidings van 'n potensiële eiendomstelsel en die voorkoms van Niko Belic het geblyk ongegrond te wees.

V: Hoe akkuraat was die kaart van Grand Theft Auto V wat deur aanhangers geskep is voor die vrystelling daarvan?

A: Die finale kaart wat deur aanhangers geskep is, gebaseer op sleepwaens en skermkiekies, blyk skokkend akkuraat te wees, wat die wêreld in die spel akkuraat verteenwoordig.

V: Watter ander belangrike gebeurtenisse het in 2011 in die dobbelbedryf plaasgevind?

A: In 2011 is noemenswaardige speletjies soos Batman: Arkham City, Uncharted 3, Skyrim, Portal 2 en Mass Effect 2 vrygestel. Daarbenewens het Nintendo se 3DS bekendgestel, en Twitch is amptelik bekendgestel as 'n speletjie-stroomplatform.

V: Hoe lank was die wag tussen Grand Theft Auto V en die komende Grand Theft Auto VI?

A: Grand Theft Auto V is in 2013 vrygestel, wat 'n wag van vyf jaar tussen hooflyn GTA-paaiemente ingestel het. Die wag vir Grand Theft Auto VI was egter selfs langer en strek oor 'n dekade.