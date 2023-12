Elf individue in hegtenis geneem in gesamentlike dwelmondersoek

Wetstoepassingsagentskappe het saamgewerk in 'n gesamentlike dwelmondersoek gelei deur die Georgia Buro vir Ondersoek se Wes-metro-streeksdwelmtoepassingskantoor, wat gelei het tot die arrestasie en aanklagte van elf individue. Die operasie het verskeie agentskappe behels, insluitend die Northwest Georgia Drug Task Force, Haralson County Sheriff's Office, Troup County Sheriff's Office, DEA Birmingham District Office Task Force Group 42, en 7th Judicial Circuit Major Crimes Unit.

Die arrestasies sluit individue van verskeie provinsies in, met aanklagte wat wissel van dwelmhandel tot samesweringsmisdrywe. Die ondersoek, wat in September 2023 begin het, het aanvanklik een individu gemik, maar het daarna 'n dwelmhandelorganisasie ontbloot wat in verskeie provinsies in Georgia en Alabama bedrywig is.

Deursoekingslasbriewe is op verskeie plekke uitgevoer, wat gelei het tot arrestasies tydens die uitvoering van hierdie lasbriewe en as deel van die breër ondersoek. Daar is tydens die operasie beslag gelê op ongeveer 4 kilogram vermeende metamfetamien, 2 pond vermeende dagga, 6 vuurwapens en sowat $14,000 XNUMX kontant.

Die verdagtes is in verskeie provinsietronke geboekstaaf, met die ondersoek daarop gemik om dwelmverspreiding op straatvlak in die geteikende gebiede te ontwrig en veiliger gemeenskappe te skep.

Na afloop van die ondersoek sal die saakdossier na die Tallapoosa-regtelike kringdistriksprokureur se kantoor gestuur word vir vervolging. Enigiemand met inligting wat verband hou met hierdie ondersoek kan die Georgia Buro of Investigation West Metro Regional Drug Enforcement Office kontak. Anonieme wenke kan deur verskeie kanale ingedien word, insluitend om 1(800) 597-TIPS (8477) te skakel, aanlyn by die GBI se amptelike webwerf, of deur die See Something, Send Something-mobiele toepassing te gebruik.