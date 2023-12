Nuwe $100 miljoen gholfbaanontwikkeling beplan in Aledo

Dallas-gebaseerde gholfklub-operateur, Escalante Golf, gaan 'n voorpunt-gholfbaan in Aledo, suidwes van Fort Worth, ontwikkel. Die Kelly Ranch Gholfklub, geleë op 'n 240-akker terrein op US Highway 377, poog om die gholfervaring in Noord-Texas te herdefinieer. Die privaat 18 putjie-kampioenskapbaan sal deel wees van die groter Kelly Ranch-gemeenskap, wat planne vir 2,500 100 huise insluit. Die ontwikkeling sal na raming $XNUMX miljoen kos.

Bekend vir hul uitsonderlike gholfbaanontwerpe, het Escalante Golf 'n vennootskap met Tripp Davis en Associates aangegaan om 'n baan te skep wat spelers sal uitdaag en inspireer. Die baan sal oor 7,600 2025 treë strek, wat voordeel trek uit die streek se golwende heuwels en hoogteveranderings. Die opening is geskeduleer vir XNUMX.

Behalwe die baan self, sal die Kelly Ranch Gholfklub 'n moderne 26-akker oefenfasiliteit met 'n dryfbaan, oefenbunkers en spaander- en setperke hê. Die klubhuis sal 'n gholfwinkel, 'n restaurant, 'n kroeg en 'n buiteterras bied met asemrowende uitsigte oor die baan. Benewens die gholfgeriewe, ontwikkel Escalante Golf ook 'n atletiek- en welstandklub wat vir fiksheidsentoesiaste sal voorsien.

Een unieke aspek van die Kelly Ranch Gholfklub is sy eksklusiewe fokus op gholf. Die klub poog om 'n omgewing te skep wat vry is van ander afleidings wat tipies by tradisionele buiteklubs voorkom. Jeff Kindred, Uitvoerende Vise-President van Clubs & Resorts by Escalante Golf, beklemtoon die aantrekkingskrag van 'n atmosfeer wat uitsluitlik aan gholf toegewy is.

Die breër Kelly Ranch-gemeenskap sal bestaan ​​uit drie omheinde woonbuurte met huise wat wissel van die $700,000's tot meer as $10 miljoen. Verder is planne aan die gang om die winkels by Kelly Ranch, 'n kleinhandel- en eetsentrum van 65 hektaar, sowel as 'n kantoor- en mediese kompleks van 50 hektaar te ontwikkel.

Escalante Golf, gestig in 1991, bedryf tans 22 gholfbane en klubs in 13 state. In Texas besit die maatskappy vier gholfstokke in die Houston-omgewing. Die Kelly Ranch Gholfklub lê die weg vir 'n toekoms van uitnemendheid in gholf in Fort Worth en dra by tot die groeiende aantal groot gholfontwikkelings in Noord-Texas.