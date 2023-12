Pragtige mosaïek van die lopende hoendernewel vasgevang deur VLT

'n Onlangse astronomiese prestasie het vir ons 'n betowerende mosaïek van die Running Chicken Nebula gebring. Die Europese Suidelike Sterrewag se Very Large Telescope (VLT) het met moeite honderde rame geknip wat kundig saamgestik is om ’n asemrowende beeld te skep.

Die Running Chicken Nebula, 'n hemelse wonder wat in grootte vergelykbaar is met 25 volmane, is so groot dat dit onmoontlik was om dit in 'n enkele blootstelling in te pas. Gevolglik het die VLT-span die uitdagende taak aangepak om 'n 1.5-miljard-pixel-mosaïek te skep, wat ons in staat stel om die verskillende streke van hierdie ontsagwekkende newel te verken.

In die hart van hierdie kosmiese wonder is die helderste struktuur IC 2948. Sommige waarnemers sien dit as die kop of stert van die lopende hoender, afhangende van hul perspektief. Naby staan ​​IC 2944 hoog soos 'n pilaar, wat bydra tot die ingewikkelde skoonheid van die newel. Veral die ster Lambda Centauri, wat met die blote oog sigbaar is, kan langs die newel opgemerk word. Interessant genoeg lê dit baie nader aan ons as die Running Chicken Nebula, wat ongeveer 6,500 XNUMX ligjare daarvandaan geleë is.

Die mosaïek vang ook ander strukture op afstand van die hoofnewel vas, soos Gum 39 en 40. Verder, as jy op die volledige beeld inzoem, sal jy betower word deur die aanskoue van nuutgevormde babasterre wat uit die newel opkom, asook die teenwoordigheid van Bok-bolletjies—donker sakke digte gas en stof.

Om te sê dat hierdie beeld verstommend is, is 'n understatement. Dit is 'n ware geskenk vir ruimte-entoesiaste, en bied 'n blik op die geweldige skoonheid en kompleksiteit van ons heelal. Die VLT se mosaïek van die Running Chicken Nebula is 'n bewys van die ongelooflike vermoëns van moderne teleskope om die wonders van die kosmos vas te vang vir almal om te geniet.