Verspreiding van rit-aanvaarding-apps in Bengaluru vra plaaslike bestuurder om sy eie bekend te stel

’n Bengaluru-gebaseerde taxibestuurder het reg in eie hande geneem en sy eie rit-besoek-app genaamd Nano Travels bekendgestel om mee te ding met gevestigde reuse soos Uber en Ola. Benewens die aanbied van motorhuur, beskik die toepassing ook oor 'n unieke funksie wat die bestuurder toelaat om sy eie selfgemaakte toepassing en kontakinligting aan passasiers tydens die rit te bevorder.

Die bestuurder se pogings het aandag en ondersteuning getrek, met baie wat sy inisiatief geprys het. Die nuus van sy app-bekendstelling het vinnig oor sosiale media versprei, met mense wat hul bewondering uitgespreek het vir Lokesh, die drywer agter die onderneming. Hy het reeds meer as 600 bestuurders gelok om by sy platform aan te sluit, en hy bly gefokus op die uitbreiding van sy besigheid.

Verder het Lokesh onlangs die IOS-weergawe van die toepassing onthul, wat dit toeganklik maak vir iPhone-gebruikers. Die bekendstelling van die Apple-weergawe sal na verwagting nog meer gebruikers na die platform lok.

Hierdie stap deur Lokesh word gesien as 'n dapper en innoverende stap in die rit-heelbedryf. Dit daag die oorheersing van gevestigde spelers soos Uber en Ola uit en gee bestuurders 'n geleentheid om beheer oor hul eie besighede te neem. Met die vermoë om hul eie toepassings en dienste te bevorder, kan bestuurders 'n direkte verbinding met hul passasiers vestig, wat 'n meer persoonlike en doeltreffende ervaring skep.

Die reaksie op Nano Travels was oorweldigend positief, met baie wat Lokesh se entrepreneursgees en vasberadenheid geprys het. Mense sien sy sukses as 'n inspirasie en 'n voorbeeld vir ander aspirant-entrepreneurs in die bedryf.

Die opkoms van ritte-apps in Bengaluru het strawwe mededinging geskep, maar Lokesh se pogings toon dat daar ruimte is vir innovasie en nuwe spelers in die mark. Namate meer bestuurders soos Lokesh die inisiatief neem om hul eie platforms bekend te stel, gaan die ritlandskap in Bengaluru aansienlike veranderinge ondergaan.