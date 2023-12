OPPO stel nuwe begrotingslimfoon A59 5G in Indië bekend

OPPO, die bekende tegnologiemaatskappy, het onlangs sy jongste begrotingslimfoon, die A59 5G, in Indië bekend gestel. Hierdie stylvolle slimfoon spog met 'n 6.56-duim FHD+-skerm en 'n 13MP-kamera, saam met 'n kragtige 5000mAh-battery. Die skraal liggaamsontwerp van die foon voeg 'n tikkie gerief by en gee dit 'n premium voorkoms. Die A59 5G vervang die A58-model, wat in November bekend gestel is.

Die A59 5G kom in twee geheue-variante. Die basismodel bied 4GB RAM + 128GB berging, teen INR 14,999. Aan die ander kant bied die hoër variant 6 GB RAM + 128 GB berging vir INR 16,999. Kliënte kan kies uit Silk Gold en Star Black kleur opsies.

Vanaf 25 Desember 2023 kan kopers die telefoon koop deur e-handelwebwerwe, OPPO se amptelike webwerf en vanlyn kleinhandelwinkels. OPPO bied tans aantreklike Nuwejaarsaanbiedinge op die telefoon, insluitend tot INR 1500 kontantterugbetaling op geselekteerde bankkaarte, geen-koste EMI vir ses maande, en geen afbetaling.

Wat spesifikasies betref, loop die A59 5G op die Android 13-gebaseerde ColorOS en word aangedryf deur die MediaTek Dimensity 6020-skyfiestel, vervaardig op 'n 7-nanometer-proses, met 'n klokspoed van tot 2.2 GHz. Dit bevat ook die Mali-G57 GPU vir grafika.

Die slimfoon ondersteun 4GB en 6GB RAM-opsies, met laasgenoemde met 'n uitbreidingstegnologie wat die foon van die krag van 12GB RAM voorsien. Dit kom met 128 GB interne berging, uitbreidbaar tot 1 TB met 'n SD-kaart.

Die A59 5G bied 'n dubbele agterkamera-opstelling met 'n 13MP primêre sensor met f/2.2 diafragma en 'n 2MP bokeh-lens. Vir selfies en video-oproepe het dit 'n 8MP-voorkamera.

Die foon het 'n 6.56-duim HD+-skerm met 'n waterdruppel-kerfstyl en 'n helderheid van tot 720 nits. Dit werk teen 'n verversingstempo van 90Hz.

Die krag van die toestel is 'n 5000mAh-battery met ondersteuning vir vinnige laai, voorsien van 'n 33W SuperVOOC-laaier. Dit ondersteun ook basiese verbindingskenmerke, insluitend 'n 3.5 mm-aansluiting, syvingerafdruksensor en 'n IP54-gradering.

In die algemeen bied die OPPO A59 5G 'n indrukwekkende kombinasie van kenmerke en bekostigbaarheid, wat dit 'n uitstekende keuse maak vir begrotingsbewuste slimfoongebruikers.