Zoom ontmoet reguleerders om kommer oor Microsoft se anti-mededingende gedrag te wek

Zoom Video Communications het glo met reguleerders van die Verenigde State, die Europese Unie en ander jurisdiksies vergader om kommer uit te spreek oor Microsoft se beweerde teenmededingende gedrag. Die videokonferensieplatform het die afgelope jaar samesprekings gehad met die Amerikaanse Federale Handelskommissie, sowel as mededingingstoepassers van die EU, die VK en Duitsland.

Zoom se bekommernisse draai om Microsoft se voorkeurbehandeling van sy klets- en videotoepassing, Teams, deur prysbundeling en produkontwerp. Deur voorkeur aan sy eie toepassing te gee, glo Zoom Microsoft is besig met onregverdige mededingingspraktyke. Eric Yuan, uitvoerende hoof van Zoom, het die belangrikheid van billike mededinging en die moontlike gevolge van onbillike praktyke beklemtoon.

In 'n aparte saak het Microsoft in Julie die onderwerp van 'n antitrust-ondersoek deur die Europese Unie geword. Die ondersoek is aangespoor deur 'n klagte wat deur Salesforce-besit mededingende werkruimteboodskappe-app, Slack, ingedien is in 2020. Die Europese Unie het kommer uitgespreek oor die bundeling van Microsoft-spanne met sy Office-produk. As reaksie het Microsoft planne aangekondig om spanne van sy Office-produkte te ontbondel en dit makliker te maak vir mededingende produkte om met sy sagteware te integreer.

Zoom se vergaderings met reguleerders dien as 'n poging om regverdigheid in die mark te verseker en beweerde mededingende gedrag deur Microsoft aan te spreek. Die samesprekings met reguleerders sal help om te bepaal of enige verdere aksie nodig is om 'n mededingende omgewing in die videokonferensies- en kommunikasiesagteware-sektor te bevorder.

Bronne:

– Reuters: [bronartikel]