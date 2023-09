Zoom wek kommer oor antitrust oor Microsoft se gedrag

Zoom Video Communications Inc. het sy kommer uitgespreek oor beweerde mededingende gedrag deur Microsoft Corp. in vergaderings met reguleerders van die VSA, Europese Unie en ander jurisdiksies. Volgens 'n persoon wat vertroud is met die saak, het Zoom die afgelope jaar samesprekings gevoer met die Amerikaanse Federale Handelskommissie sowel as mededingingstoepassers van die EU, die VK en Duitsland.

Een van die belangrikste bekommernisse wat Zoom geopper het, is dat Microsoft sy Teams-videokonferensie-sagteware prioritiseer deur prysbundeling en produkontwerp. Die maatskappy voer aan dat hierdie gedrag Microsoft 'n onregverdige voordeel in die mark gee. Microsoft is reeds onder die loep geneem deur die EU se mededingingswaghond, wat ondersoek of sy koppeling van Teams met Microsoft 365 en Office 365 antitrustreëls oortree.

In reaksie op die klagte wat Slack drie jaar gelede gemaak het, het Microsoft onlangs aangekondig dat hy spanne in Europa sal ontbondel vanaf 1 Oktober. Duitsland se Federale Kartelkantoor het ook in Maart 'n ondersoek na Microsoft geloods om sy bundelingspraktyke en moontlike mededingende gedrag te ondersoek.

Owerhede in die VSA en die Verenigde Koninkryk het ook navrae oor wolkdienste begin, 'n gebied waar Microsoft se Azure 'n groot rolspeler is. Hierdie ondersoeke het ten doel om vas te stel of sekere praktyke deur Microsoft, Amazon.com Inc. en Alphabet Inc. innovasie in die bedryf beperk.

Alhoewel Teams Zoom se primêre mededinger is, het die maatskappy tot onlangs daarvan weerhou om hierdie kwessies in die openbaar te bespreek. Tydens die Goldman Sachs Communacopia en Tegnologie-konferensie het Eric Yuan, uitvoerende hoof van Zoom, 'n beroep op die FTC gedoen om Microsoft se bundelingpraktyke te ondersoek en die belangrikheid van billikheid in die kompetisie beklemtoon.

Terwyl Zoom voortgaan om sy reeks dienste vir besighede uit te brei as videokonferensies, poog dit om antitrustkwessies aan te spreek en billike mededinging in die mark te verseker.

