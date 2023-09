YouTube implementeer veranderinge aan advertensies vir kykers en skeppers

YouTube maak veranderinge aan sy advertensiebeleid wat beide kykers en skeppers sal raak. Die video-deelplatform het aangekondig dat dit langer advertensiepouses sal toets wat saam gegroepeer word in plaas van deur 'n video versprei word. Hierdie verandering is gebaseer op terugvoer van kykers, met 79% van hulle wat advertensies verkies wat saamgegroepeer is vir langvorm-inhoud op TV-skerms. Boonop sal YouTube 'n meer sigbare aanduiding verskaf van die duur van elke advertensiepouse.

Nog 'n verandering aan die kreatiewe kant behels die "vereenvoudiging" van die proses vir inhoudskeppers. Voorheen het skeppers meer beheer gehad oor die tipe en plasing van advertensies in hul video's. YouTube implementeer egter nou 'n aan/af-skakelaar vir alle advertensies. Met hierdie opsie geaktiveer, sal YouTube bepaal wanneer en waar advertensies gewys word. As die skakelaar gedeaktiveer is, sal geen advertensies vertoon word nie. Die plasing van mid-video-advertensies bly steeds na goeddunke van die skepper.

Volgens YouTube het meer as 90% van video's op die platform reeds alle soorte advertensies geaktiveer, so die impak op skeppers behoort minimaal te wees. Die platform beweer dat hierdie veranderinge aangebring word om beste praktyke binne die skeppergemeenskap uit te brei en inkomste vir skeppers te optimaliseer. Die uiteindelike doel is om skeppers te help om meer te verdien terwyl hulle die advertensie-ervaring vir kykers vereenvoudig.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie veranderinge beide bestaande en nuwe video's op die platform sal beïnvloed. Benewens langer advertensiepouses en vereenvoudigde advertensiekontroles vir skeppers, sal YouTube ook koopbare advertensies bekendstel waarmee kykers interaksie kan hê terwyl hulle YouTube op hul televisie kyk.

Oor die algemeen het hierdie veranderinge ten doel om die advertensie-ervaring vir kykers te verbeter en meer beheer en inkomste-optimalisering vir skeppers op die YouTube-platform te bied.

Definisies:

– Langvorminhoud: Video's wat tipies langer is as tradisionele kortvorminhoud, gewoonlik langer as 20 minute.

– Advertensiepouse: 'n Pouse in die video-inhoud waar 'n advertensie gewys word.

– Koopbare advertensies: Advertensies wat kykers in staat stel om met die inhoud te kommunikeer en direk binne die advertensie aankope te doen.

