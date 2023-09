Xiaomi 13T-reeks: Top-notch sagteware-ondersteuning en uitgelekte weergawes

Xiaomi is gereed om die hoogs verwagte 13T-reeks in Europa op 26 September bekend te stel. Hierdie toestelle sal die eerste in die Xiaomi-familie wees wat ongelooflike sagteware-ondersteuning ontvang, insluitend 4 OS-opdaterings en 5 jaar se sekuriteitsreëlings. Die 13T-reeks sal uit twee modelle bestaan: die Xiaomi 13T en die Xiaomi 13T Pro, wat ook amptelik bevestig is.

Nie-amptelik word verwag dat beide fone sal debuut met MIUI 14 gebaseer op Android 13, die nuutste publiek beskikbare weergawe van die Xiaomi-vel. Alhoewel amptelike spesifikasies nie bekend gemaak is nie, dui lekkasies daarop dat die 13T Pro soortgelyk sal wees aan die Redmi K60 Ultra, met 'n Dimensity 9200+-skyfiestel en 'n 5,000mAh-battery met 120W vinnige laai. Aan die ander kant sal die gewone 13T kom met die Dimensity 8200-Ultra en 'n 5,000mAh-battery met stadiger 67W-laai.

Daar word gerugte dat albei toestelle verskeie kenmerke deel, insluitend 'n 6.67-duim 144Hz AMOLED-skerm met 'n resolusie van 1,220 2,712 x 2,600 68 piksels. Die skerm sal na verwagting 'n indrukwekkende piekhelderheid van 5 nits bied. Die fone sal boonop 'n IPXNUMX-gradering hê vir water- en stofweerstand, sowel as Gorilla Glass XNUMX-beskerming vir hul skerms.

Een merkbare verskil tussen die 13T Pro en die K60 Ultra is die kameraspesifikasies. Daar word gerugte dat die 13T-reeks 'n 50MP-hoofkamera met 'n IMX707-sensor, 'n 50MP-telekamera met 'n 50mm-lens, 'n 12MP ultrawye kamera met 'n 15mm-lens en 'n 20MP-selfie-kamera sal hê. Interessant genoeg sal hierdie kameras die Leica-handelsmerk dra, en die kamera-toepassing sal die gewone stel Leica-kenmerke insluit.

Volgens lekkasies sal die Xiaomi 13T met 8 GB RAM en 256 GB berging teen € 700 geprys word, terwyl die hoër-end Xiaomi 13T Pro, toegerus met 12 GB RAM en 512 GB berging, vir € 900 sal verkoop.

In die algemeen vorm die Xiaomi 13T-reeks 'n hoogs belowende reeks met indrukwekkende sagteware-ondersteuning en kragtige funksies. Aanhangers en tegnologie-entoesiaste sien gretig uit na die amptelike bekendstelling om hierdie toestelle in die hande te kry.

