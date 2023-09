Microsoft werk saam met Barclays om Xbox Mastercard bekend te stel

By

Microsoft het sy samewerking met Barclays aangekondig om die "Xbox Mastercard" bekend te stel, 'n nuwe kredietkaart wat spesifiek vir Xbox-gebruikers ontwerp is. Alhoewel dit op 21 September eksklusief aan Xbox Insiders beskikbaar sal wees, sal dit teen 2024 toeganklik word vir alle gebruikers in die Verenigde State.

Die Xbox Mastercard bied gebruikers die geleentheid om punte te verdien vir Xbox-speletjies en byvoegings op grond van hul aankope. Verskeie kategorieë sal versnelde verdienstekoerse verskaf, soos 5x kaartpunte op kwalifiserende produkte by die Microsoft Store, 3x kaartpunte op kwalifiserende stromingsdienste soos Netflix en Disney+, en 3x kaartpunte op kwalifiserende restaurantafleweringsdienste soos Grubhub en DoorDash. Vir alle ander alledaagse aankope sal klante 1x kaartpunte verdien.

Boonop sal kaartlede verskeie voordele geniet, insluitend 5,000 50 kaartpunte (gelykstaande aan 'n waarde van $XNUMX) na hul eerste aankoop. Nuwe lede sal drie maande se Xbox Game Pass Ultimate ontvang, onder andere byvoordele.

Belangstellende individue moet eers deel word van die Xbox Insider-program om toegang tot die Xbox Mastercard te kry. Die beskikbaarheid van die kaart sal deur die res van 2023 in golwe aan Insider-lede bekendgestel word. Vanaf 21 September kan gebruikers vir die kaart aansoek doen.

Die Xbox-span het gesê: "Ons weet spelers stel daarin belang om meer waarde uit Xbox te kry, en ons het terugvoer van die gemeenskap gehoor dat hulle meer maniere wil hê om waarde uit hul aankope te kry ... Die Xbox Mastercard sal eksklusief aan Xbox Insiders beskikbaar wees in die 50 Verenigde State wat op 21 September begin, met beskikbaarheid vir alle Xbox-spelers in die 50 Verenigde State wat in 2024 kom.”

Beplan jy om 'n Xbox Mastercard te kry? Laat weet ons in die kommentaar afdeling hieronder.

Bronne:

– Xbox Wire, Microsoft span saam met Barclays om die Xbox Mastercard bekend te stel