Xbox stel Xbox Mastercard bekend om spelers te beloon

Xbox het sy nuutste aanbieding vir gamers onthul: die amptelike Xbox Mastercard. Die kredietkaart, uitgereik deur Barclays, stel gebruikers in staat om punte te verdien uit alledaagse aankope wat vir speletjies of byvoegings in die Xbox-winkel gebruik kan word. Die kaart bied ook die opsie om dit te verpersoonlik met die gebruiker se gamertag geëts op een van vyf verskillende ontwerpe met die Xbox-logo. Daar is egter 'n paar beperkings op die verkryging van die kaart. Aansoekers moet Xbox Insiders wees en in die vasteland van die Verenigde State, Alaska of Hawaii woon.

Soortgelyk aan ander beloningsgebaseerde kredietkaarte, verdien gebruikers punte vir elke $1 wat hulle op die spelerskredietkaart spandeer. Hulle kan selfs meer punte verdien wanneer hulle op spesifieke plekke aankope doen. Dit sluit in die verdien van 5x punte vir kwalifiserende produkte by die Xbox- en Microsoft-winkels, en 3x punte op kwalifiserende stromingsdienste soos Disney Plus en Netflix. Die kaart bied ook 3x-punte op kwalifiserende restaurantafleweringsdienste soos Grubhub en Doordash.

Besonderhede oor ander geskikte winkelvensters is nog onduidelik. Dit is byvoorbeeld onseker of die aankoop van items in die speletjie deur die Xbox-rekening, soos Overwatch-munte, sal kwalifiseer om 5x punte te verdien. Xbox Mastercard-lede ontvang 'n $50-bonus in die vorm van punte na hul eerste aankoop en kan drie maande se gratis Xbox Game Pass Ultimate geniet, met die opsie om dit aan 'n vriend te gee as dit reeds 'n Game Pass-lid is.

Om aansoek te doen vir die Xbox Mastercard, moet gebruikers Xbox Insiders word. Dit kan maklik gedoen word deur die Xbox Insider Hub vanaf die Microsoft Store op 'n rekenaar af te laai of na "Xbox Insider Bundle" op die Xbox-konsole te soek en die spilpunt te installeer. Die aansoektydperk vir Xbox Insiders begin op 21 September, terwyl die res van die Verenigde State tot 2024 sal moet wag om vir die kredietkaart aansoek te doen.

