Microsoft sal Xbox Digital Broadcast by Tokyo Game Show 2023 aanbied

Microsoft het aangekondig dat hy die Xbox Digital Broadcast sal aanbied by die komende Tokio Game Show 2023. Die uitsending sal op 21 September om 2:00 vm PT / 5:00 vm ET / 18:00 JST plaasvind.

Tydens die uitsending sal Microsoft vorderingsopdaterings oor speletjies van Xbox Game Studios en Bethesda Softworks verskaf. Boonop sal hulle 'n kreatief diverse versameling speletjies vertoon wat geskep is deur ontwikkelaars wat hoofsaaklik in Japan en Asië geleë is. Die geleentheid sal ook aankondigings insluit van nuwe speletjies wat na Xbox Game Pass gaan kom.

Die Xbox Digital Broadcast sal toeganklik wees deur verskeie platforms. Kykers kan die uitsending op die amptelike Tokyo Game Show YouTube-kanaal kyk, asook sekere Xbox-sosiale kanale. Die uitsending sal in verskeie tale beskikbaar wees, insluitend Engels, Japannees, Koreaans, Vereenvoudigde Chinees, Tradisioneel Chinees, Maleis, Thai, Viëtnamees, Indonesies, Frans, Duits en Castiliaans Spaans.

Hierdie geleentheid bied 'n opwindende geleentheid vir gamers en aanhangers van Xbox om die nuutste opdaterings en aankondigings oor opkomende speletjies te kry. Dit beklemtoon ook Microsoft se verbintenis tot die Japannese en Asiatiese spelmarkte, wat die streek se talent en kreatiwiteit ten toon stel.

Die Tokyo Game Show is 'n jaarlikse speletjie-ekspo wat in Japan gehou word, met die nuutste ontwikkelings in die speletjiebedryf. Dit dien as 'n platform vir speletjie-ontwikkelaars, hardewaremaatskappye en speletjie-entoesiaste om saam te kom en die wêreld van speletjies te vier.

