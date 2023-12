Nuwe X-straaltegniek maak voorsiening vir gedetailleerde beeldvorming van lewende organismes met minder bestraling

Navorsers het 'n beduidende deurbraak in X-straalbeelding gemaak en 'n tegniek ontwikkel wat voorsiening maak vir gedetailleerde beeldvorming van lewende organismes met 'n baie laer X-straaldosis as wat voorheen moontlik was. Hierdie vooruitgang in beeldtegnologie kan nuwe insigte in dinamiese prosesse verskaf en langer studieperiodes van klein organismes en sensitiewe monsters moontlik maak.

Die benadering is gebaseer op fasekontrasbeelding, wat beide die absorpsie- en golfeienskappe van X-strale in ag neem. Deur beelde te skep van die faseveranderinge wat plaasvind as X-strale deur 'n monster gaan, kon navorsers die beperkings van hoë-resolusie beelding vir dosissensitiewe toepassings oorkom.

Deur gebruik te maak van toegewyde hoogs doeltreffende X-straaloptika en enkelfoton-teldetektors, het die navorsers 'n nuwe X-straalbeeldstelsel ontwikkel wat dosisdoeltreffendheid vir volveldbeelding teen 'n mikrometerresolusie verbeter. Hulle het die voordele van hierdie nuwe tegniek suksesvol gedemonstreer deur klein perdebye wat uit hul gasheer-eiers opkom vir meer as 30 minute af te beeld sonder enige abnormaliteite in gedrag as gevolg van minimale blootstelling aan straling.

Een van die belangrikste voordele van die nuwe tegniek is dat dit beter beeldprestasie moontlik maak in vergelyking met konvensionele hoë-resolusie detektors. Dit maak dit moontlik om fyner besonderhede van klein model-organismes oor 'n langer tydskaal vas te lê. Byvoorbeeld, die ontwikkeling en gedrag van Xenopus-padda-embrio's kan met groter duidelikheid en akkuraatheid as ooit tevore waargeneem word.

Om hierdie verbeterde beeldprestasie te bereik, het die navorsers 'n fasekontrasbeeldingbenadering gebruik wat die X-straalbeeld direk vergroot. Deur die behoefte te vermy om die X-straalbeeld in sigbare lig om te skakel voor vergroting, kan hoogs doeltreffende groot-area detektors gebruik word terwyl mikrometer ruimtelike resolusie gehandhaaf word.

Die nuwe beeldstelsel kombineer X-straalfasekontras, 'n Bragg-vergroter, en 'n enkelfoton-teldetektor wat geoptimaliseer is vir 'n X-straalenergie van 30 keV. Dit bereik 'n dosisdoeltreffendheid van meer as 90% en bied 'n resolusie van tot 1.3 mikron, wat die werkverrigting van konvensionele hoë-resolusie-detektors oortref.

Hierdie deurbraak in X-straalbeeldtegnologie het geweldige potensiaal op verskeie gebiede, insluitend biologiese navorsing en mediese diagnostiek. Met die vermoë om gedetailleerde beelde met minder bestraling te produseer, kan navorsers lewende organismes in groter detail en vir langer duur bestudeer, wat ons begrip van verskeie prosesse en verskynsels bevorder.