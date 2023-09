Wordle 811 Antwoord: 8 September

Vandag se Wordle legkaart bied 'n unieke kinkel aan die gewone strategieë. In die vroeë dae van die spel het spelers dikwels staatgemaak op vokaal-swaar woorde soos "klank" of "soare" as 'n beginpunt. Die oortuiging was dat as 'n woord die hoofvokale bevat, die res maklik sou wees om uit te vind. Spelers het egter gou ontdek dat konsonante 'n meer deurslaggewende rol speel.

Vandag het ons 'n seldsame geleentheid om die vokaal-swaar strategie te hersien. Die woord vir hierdie legkaart is beide onduidelik en bevat drie verskillende vokale. Dit is 'n algemene woord wat die gebruik van ongewone letters vermy. Die aanbevole benadering is om met 'n vokaal-swaar woord te begin en dan die letter-elimineringstegniek te gebruik.

Om jou te help, hier is 'n paar waardevolle leidrade om vandag se legkaart op te los:

1. Die woord begin met die letter R.

2. Dit bevat drie vokale.

3. Die woord eindig met die letter E.

4. Nog 'n klinker in die woord is O.

5. Die finale klinker in die woord is U.

As jy hierdie leidrade noukeurig oorweeg, behoort die antwoord binne bereik te wees. As jy egter vashaak, blaai af vir die oplossing.

VERWOESTER WAARSKUWING! Lees net verder as jy die antwoord op vandag se Wordle-raaisel soek.

Vandag se woord is “ROUSE”. Dit beteken "om iemand wakker te maak of iemand meer aktief of opgewonde te maak". Onthou om môre weer by ons aan te sluit vir meer wenke en leidrade.

Definisies:

– Klinker: ’n Spraakklank wat geproduseer word met ’n oop konfigurasie van die stemkanaal, wat die lug toelaat om glad sonder onderbreking te vloei.

– Konsonant: 'n Spraakklank wat geproduseer word met 'n vernouing of obstruksie van die stemkanaal.

– Obskuur: Nie bekend of moeilik om te verstaan ​​nie.

