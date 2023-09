DNA-deurbraak los dekades oue koue saak op, lei tot moordaanklagte

'n DNS-deurbraak het gelei tot die oplossing van 'n koue saak wat vir dekades onopgelos gebly het. In November 1994 is Robin Lawrence in haar huis in Springfield, Virginia, doodgesteek gevind. Speurders het 'n stukkie forensiese bewyse van die misdaadtoneel ingesamel wat deurslaggewend was om die saak op te los.

Die DNS-bewyse wat destyds ingesamel is, stem nie ooreen met enige bronne in die polisie se databasis nie. In 2019 is die DNS egter by 'n DNS-toetsmaatskappy in Virginia ingedien. Deur die DNS te gebruik, het die maatskappy 'n profiel ontwikkel en genealogiese databasisse begin soek, wat uiteindelik speurders na 'n verdagte genaamd Steven Smerk gelei het.

Om Smerk se identiteit verder te bevestig, het die polisie digitale saamgestelde sketse gebruik wat gebaseer is op die DNS-tegnologie wat deur Parabon NanoLabs verskaf is. Deur hierdie sketse te vergelyk met foto's van Smerk as 'n jonger man, kon speurders 'n wedstryd vasstel.

Speurders het na New York gereis, met Smerk gepraat en 'n DNS-monster geneem. Met die vertrek het hulle Smerk van 'n besigheidskaartjie voorsien. Smerk het kort daarna die speurders gebel en die misdaad beken. Hy is toe na die plaaslike polisiestasie en het homself oorgegee.

Volgens hoof Kevin Davis van die Fairfax County-polisiedepartement het Smerk 'n volledige bekentenis gemaak en genoeg besonderhede verskaf om die genetiese genealogiese navorsing te staaf. Davis het beklemtoon dat die misdaad na 'n lukrake daad blyk te wees, met geen bekende verband tussen Smerk en Lawrence nie. Smerk het geen vorige kriminele rekord nie en dit is sy eerste arrestasie.

Ná byna drie dekades se ondersoek is Smerk in hegtenis geneem en sal hy van New York aan Virginia uitgelewer word om aanklagte van tweedegraadse moord in die gesig te staar. Die owerhede het geen ander moontlike misdade geïdentifiseer waarby Smerk betrokke is nie.

Hierdie deurbraak dien as 'n bewys van die vooruitgang in DNS-tegnologie en genealogiese navorsing, wat hoop bied vir die oplossing van koue gevalle wat lank nie opgelos is nie.

Bron: CBS News (Kerry Breen)