Microsoft Paint kry agtergrondverwyderingsinstrument in Windows 11

Microsoft het 'n opgedateerde weergawe van die Paint-toepassing vir Windows 11 Insider-geboue vrygestel, wat 'n nuwe hulpmiddel vir agtergrondverwydering bekendstel. Die tegnologiereus het die opdatering op sy regstreekse blog aangekondig en gesê dat die nuutste weergawe van Paint 'n kenmerk insluit wat die agtergrond van enige prentjie kan verwyder met net 'n klik van 'n knoppie.

Die instrument vir agtergrondverwydering kan gevind word in die "Beeld"-afdeling van die nutsbalk, gemerk as die "Verwyder agtergrond"-knoppie. Gebruikers kan óf die instrument outomaties die onderwerp in die prent laat opspoor óf die area wat hulle wil verwyder met die hand kies met die seleksie-instrument. Hierdie kenmerk het ten doel om dit vir gebruikers makliker te maak om beelde in die Paint-toepassing te redigeer en te manipuleer.

Die opgedateerde weergawe van Paint, genaamd weergawe 11.2306.30.0, word tans uitgerol na Windows 11 Insiders in die Dev- en Canary-kanale. Dit sal egter na verwagting in die nabye toekoms aan alle eindgebruikers beskikbaar gestel word.

Voor die vrystelling van hierdie opdatering, het Microsoft voorheen 'n ander weergawe (11.2306.28.0) van dieselfde opdatering bekendgestel, wat 'n fout ingesluit het waar 'n vertroulikheidsbanier uitgelek het. Die maatskappy het sedertdien hierdie probleem aangespreek en opgelos en verseker dat die nuutste weergawe foutvry is.

Microsoft toets tans die instrument vir agtergrondverwydering met 'n uitgesoekte groep Windows Insiders en soek aktief terugvoer van die gemeenskap. Hierdie terugvoer sal die maatskappy help om die instrument verder te verbeter voordat dit amptelik aan alle eindgebruikers vrygestel word.

Met hierdie nuwe toevoeging verbeter Microsoft die vermoëns van die Paint-toepassing en maak dit meer gebruikersvriendelik vir Windows 11-gebruikers wat gereeld met beelde werk. Die agtergrondverwyderingsinstrument vereenvoudig die proses om ongewenste agtergronde van prente te verwyder, wat gebruikers in staat stel om meer gepoleerde en professionele prente binne die toepassing te skep.

Bronne:

– Microsoft Live Blog – Windows 11 Insider Builds

– Microsoft Paint Update – Weergawe 11.2306.30.0