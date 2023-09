Microsoft werk aan KI-aangedrewe lewendige agtergronde vir Windows 11

Daar word gerugte dat Microsoft KI-aangedrewe lewendige agtergronde vir Windows 11 ontwikkel, wat die algehele gebruikerservaring kan verbeter. Hierdie lewendige agtergronde sal AI-tegnologie gebruik om dieptepersepsie aan te pas en 'n meer interaktiewe lessenaaromgewing te skep. Die agtergronde sal meer "lewendig" lyk deur te beweeg of te skuif in reaksie op wyserbewegings of toestelaktiwiteit.

Verslae dui daarop dat Microsoft 'n "parallakseffek" in 'n komende opdatering kan bekendstel, wat sal laat lyk of die muurpapier effens stadiger beweeg as die inhoud bo-op dit, wat diepte en onderdompeling sal byvoeg. Daar word verwag dat hierdie KI-verbeterde agtergronde goed sal werk met beide aanraaktoestelle soos tablette en tradisionele muisbewegings.

Microsoft het baie in KI-tegnologieë belê, blyk uit die integrasie van Bing Chat in die Windows-soekfunksie. Die bekendstelling van lewendige agtergronde is nog 'n voorbeeld van Microsoft se verbintenis om KI in hul produkte in te sluit. Alhoewel die kenmerk dalk nie so vlot op ouer hardeware werk nie, word verwag dat dit 'n gladder en meer innemende ervaring op nuwer skootrekenaar- of rekenaarrekenaars sal lewer.

Hierdie nuus val saam met Microsoft se komende geleentheid op 21 September, waar opdaterings vir Surface-toestelle en Windows Copilot na verwagting aangekondig sal word. Dit moet nog gesien word of hierdie AI-aangedrewe lewendige plakpapierfunksie by die komende produkte ingesluit sal word of later bygevoeg sal word deur toekomstige opdaterings.

Bronne: Windows Latest