Windows 10 Kumulatiewe opdaterings vrygestel om sekuriteitskwessies aan te spreek

By

Microsoft het onlangs twee kumulatiewe opdaterings bekendgestel, KB5030211 en KB5030214, vir verskillende weergawes van Windows 10 insluitend 22H2, 21H2 en 1809. Hierdie opdaterings is noodsaaklik om bestaande probleme binne die bedryfstelsel reg te stel en is deel van die September 2023 Patch Tuesday-vrystelling.

Om te verseker dat hierdie opdaterings naatloos geïnstalleer word, het Microsoft dit vir outomatiese installasie beskikbaar gestel. Gebruikers kan egter ook die opdaterings handmatig installeer deur toegang tot die Windows Update-afdeling in Instellings te gaan en 'Kyk vir opdaterings' te kies.

Die September KB5030211-opdatering stel 'n paar noemenswaardige kenmerke bekend. Eerstens sluit dit 'n nuwe Windows Backup-toepassing in wat gebruikers in staat stel om hul toepassings en lêers doeltreffend te bestuur, wat die vermoë bied om dit op 'n later tydstip te herstel. Boonop verbeter hierdie opdatering die liggingopsporingsvermoëns van Windows 10, wat gebruikers van meer akkurate weer-, nuus- en verkeersinligting voorsien.

Verder het Microsoft kennisgewingkenteken vir Microsoft-rekeninge in die Start-kieslys ingestel, wat dit makliker maak om kennisgewings te sien en te bestuur. Hierdie opdatering spreek ook kwessies aan wat verband hou met dagligbesparingstydveranderinge in Israel en stel probleme met die soekkassie reg.

Een beduidende oplossing in hierdie kumulatiewe opdaterings hou verband met die Groepbeleiddiens. Voorheen het die diens 30 sekondes gewag vir die netwerk om beskikbaar te wees, wat vertragings in beleidsverwerking veroorsaak het. Met die jongste opdatering is hierdie probleem opgelos, wat die korrekte beleidsverwerking verseker sonder onnodige vertragings.

Boonop is daar 'n oplossing vir instellingsinchronisasieprobleme. Voorheen, selfs al was die skakelaar aangeskakel vir sinkronisering van instellings op die Windows-rugsteunbladsy in die Instellings-toepassing, sou die instellings nie behoorlik sinkroniseer nie. Die jongste opdatering maak hierdie probleem reg, wat die algehele gebruikerservaring verbeter.

Ter opsomming, die onlangs vrygestelde Windows 10 kumulatiewe opdaterings, KB5030211 en KB5030214, bring verskeie nuwe kenmerke en belangrike regstellings aan die bedryfstelsel. Hierdie opdaterings spreek sekuriteitskwesbaarhede aan en verbeter die algehele werkverrigting van Windows 10. Dit word aanbeveel dat gebruikers hierdie opdaterings installeer om te verseker dat hul stelsels veilig en geoptimaliseer bly.

Bronne:

- Microsoft

- Windows Update-instellings