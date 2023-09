Los Angeles Metro digitale reklameborde staar teenkanting oor verkeersveiligheid in die gesig

Los Angeles Metro stoot voort met 'n plan om 49 digitale dubbelgesig-advertensieborde te installeer, wat die totale aantal digitale reklameborde regoor die stad op 86 te staan ​​bring. Metro verwag dat die plan, genaamd die Transportation Communication Network (TCN), $1 miljard in inkomste oor 30 jaar. Terwyl sommige plaaslike sakekamers die plan ondersteun, is aktiviste en gemeenskapsgroepe bekommerd oor die impak op die visuele omgewing en verkeersveiligheid.

Die voorstel sal op 14 September deur die Los Angeles Stadsbeplanningskommissie aangehoor word voordat dit na die stadsraad gaan. Die advertensieborde sou oor die hele stad versprei word, met die meeste in die gesig staar snelweë en ander in die gesig staar gemeenskappe. Die strukture sal in hoogte wissel van 30 tot 95 voet, met die meerderheid 30 voet hoog.

Metro voer aan dat die projek openbare voordele sal inhou, insluitend die bespreking van tyd vir noodboodskappe. Studies wat deur instellings soos die Universiteit van Alabama in Birmingham en die Federal Bureau of Transportation Statistics gedoen is, het egter getoon dat digitale reklameborde ongeluksyfers kan verhoog en bestuurders se aandag kan aftrek. Die teenwoordigheid van digitale advertensieborde in Florida en Alabama het die ongeluksyfers met onderskeidelik 25% en 29% verhoog.

Ander stede in Suid-Kalifornië, insluitend La Mesa, het ook digitale reklamebordvoorstelle oorweeg, maar dit verwerp weens kommer oor die bestuurder se afleiding. Metro se veiligheidsmaatreëls om advertensiebordbeelde elke agt sekondes te laat verander, word as onvoldoende beskou in vergelyking met ander stede en state waar beelde elke vier tot tien sekondes verander.

Teenstanders voer aan dat digitale advertensieborde sal bydra tot stedelike roes, bestuurders se aandag aftrek en bestuurdersveiligheid beïnvloed. Hulle doen 'n beroep op die Stadsraad om teen die projek te stem.

Terwyl sommige sakeleiers die voorstel vir digitale advertensiebord ondersteun, neem gemeenskapsgroepe, buurtrade en aktiviste standpunt daarteen in. Hulle meen die inkomste wat uit digitale advertensieborde gegenereer word, weeg nie swaarder as die negatiewe gevolge vir die stad se visuele omgewing en verkeersveiligheid nie.

Bronne:

"Aktiviste vra vir verwerping van digitale reklamebordplan" - Streetsblog Los Angeles

"Digitale reklamebord geïnstalleerde tarief impak op verkeersveiligheid" - Universiteit van Alabama by Birmingham Vervoeringenieursprogram