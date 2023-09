'n Oproep vir dringende belegging in digitale gesondheidsgeletterdheid in Europa

'n Nuwe verslag van WGO Europe beklemtoon die dringende behoefte aan belegging in digitale gesondheidsgeletterdheid regoor die streek. Die verslag, getiteld "Digitale gesondheid in die Europese streek: die voortdurende reis na toewyding en transformasie," onthul dat slegs die helfte van die lande in Europa en Sentraal-Asië beleide het wat daarop gemik is om digitale gesondheidsgeletterdheid te verbeter, wat miljoene mense agterlaat.

In onlangse jare was daar 'n toenemende aanvaarding van digitale oplossings in gesondheidsorg regdeur die WGO Europese Streek, wat 'n rewolusie in die manier waarop pasiënte sorg ontvang, verander het. Die COVID-19-pandemie het die skepping en gebruik van digitale gesondheidsinstrumente en -beleide verder versnel in reaksie op inperkings en maatskaplike distansieringsmaatreëls. Dit sluit die implementering van telemedisyne en gebruikersvriendelike gesondheidstoepassings in. Die verslag beklemtoon egter dat daar nog baie werk is om te doen.

Een van die sleutelrisiko's wat in die verslag geïdentifiseer is, is die digitale gesondheidskloof wat geskep word as gevolg van die ongelyke ontplooiing en opname van digitale oplossings. Dit beteken dat 'n beduidende deel van die bevolking in die streek nie by digitale gesondheidstegnologieë kan baat vind nie.

Terwyl die meerderheid lande in die WGO Europese Streek 'n nasionale digitale gesondheidstrategie en wetgewing het wat persoonlike data privaatheid beskerm, beklemtoon die verslag beduidende leemtes en areas vir verbetering. Slegs 19 lande het byvoorbeeld leiding ontwikkel oor die evaluering van digitale gesondheidsingrypings, wat noodsaaklik is om hul veiligheid en doeltreffendheid te verseker. Boonop het net meer as die helfte van die lande beleide vir digitale gesondheidsgeletterdheid en 'n digitale insluitingsplan geïmplementeer.

Die verslag onthul ook dat baie lande nie 'n toegewyde entiteit het wat verantwoordelik is vir toesig oor die gehalte, veiligheid en betroubaarheid van mobiele gesondheid (mHealth) toepassings nie. Slegs 15% van lande het evaluerings van regeringsgeborgde mHealth-programme gedoen.

Dr. Hans Henri P. Kluge, WGO se streeksdirekteur vir Europa, beklemtoon die behoefte aan transformerende verandering in digitale gesondheidsprogramme. Hy vra dat digitale gesondheid as 'n strategiese langtermynbelegging eerder as 'n opsionele ekstra beskou moet word. Dit vereis politieke wil op die hoogste vlakke van die regering en gesondheidsowerhede om optimale beleggings in digitale gesondheidsinfrastruktuur vir die toekoms te verseker.

Ten slotte, die verslag dring aan op dringende belegging in digitale gesondheidsgeletterdheid in Europa. Sonder behoorlike beleide, evaluerings en strategieë is daar 'n risiko om die digitale gesondheidskloof te vererger, wat miljoene mense sonder toegang tot die voordele van digitale gesondheidsorg laat.

Bronne:

– Digitale gesondheid in die Europese streek: die voortdurende reis na toewyding en transformasie (WGO Europe)

- Beeld deur Mockup Graphics / Via UnSplash