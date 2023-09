Daniel Nisbet, sokkervereniging van Wallis se nasionale jeugspanne se hoëprestasiebestuurder, verduidelik hoe sokkerspelers se dieet oor die afgelope 50 jaar verander het. Voorheen was daar min klem op voeding, met spelers wat 'n tradisionele Engelse ontbyt voor 'n wedstryd aangebied is. Sedert die middel 1990's het voeding egter 'n deurslaggewende aspek van 'n speler se voorbereiding vir 'n wedstryd geword.

Vandag het sokkerklubs voedingkundiges in diens wat spelers se etes op 'n hoogs tegniese wyse beplan. Hierdie etes word aangepas by elke speler se individuele behoeftes, afhangende van wat hulle wil bereik. Kom ons kyk van naderby na hoe spelers se dieet oor die jare verander het.

ontbyt

In die verlede sou sokkerspelers 'n voorwedstryd-braai of 'n bak met suikerbedekte graankos soos Frosties gehad het om energie in hul liggame te kry. Deesdae het spelers omelette met spinasie, sampioene, tamaties en avokado vir ontbyt. Die klem is nou op die inname van genoeg proteïen, met eiers wat 'n beduidende bron van proteïen vir spierherstel en herstel verskaf.

Lunch

Voorheen het sokkerspelers baie rooivleis geëet, soos biefstuk, hamburgers of spaghetti bolognese. Vandag word spelers aangeraai om twee porsies hoenderborsies, twee porsies patats en twee soorte groente te hê. Koolhidrate van pasta en rys is beter brandstofbronne as aartappels omdat dit meer koolhidrate bevat. Op die dag voor 'n wedstryd word vinnigvrygestelde koolhidrate soos pasta aanbeveel.

Snacks

In die verlede het spelers 'n sny lemoen met rustyd gehad of jelliebone geëet vir vinnige energie. Deesdae is spelers meer bewus van hul liggaamsamestelling en kies vir proteïenherwinningsskud of neute as versnaperinge. Die dag voor 'n wedstryd kan hulle 'n koolhidraatdrankie, soos Gatorade of Lucozade, inneem.

Aandete

Na 'n wedstryd het spelers voorheen vis en skyfies gehad vir 'n treffer van proteïene en energiegewende koolhidrate, maar dit was deurdrenk van ongesonde versadigde vette. Vandag het spelers 'n salmfilet met twee porsies bruinrys en twee groente. Voor 'n wedstryd laai hulle wit pasta en rys op, want dit is die liggaam se brandstof vir energie.

Alkohol

Die drink van alkohol was eens deel van sokkerkultuur, met spelers wat na 'n wedstryd 'n pint saam gehad het. Dit is egter nou bekend dat alkohol herstel vertraag en die opname van voedingstowwe belemmer. Deesdae word drink slegs vir spesiale geleenthede gereserveer, en spelers weerhou van alkohol in die middel van die week as hulle 'n wedstryd op pad is.

Oor die algemeen het sokkerspelers se dieet 'n beduidende transformasie ondergaan in die afgelope dekades, met 'n groter fokus op geïndividualiseerde voedingsplanne en die belangrikheid van die inname van die regte kos om prestasie te optimaliseer.

Bronne:

– Daniel Nisbet, sokkervereniging van Wallis se nasionale jeugspanne se hoëprestasiebestuurder