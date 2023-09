Western Digital verkoop Milpitas-kampus vir $192.5 miljoen, gaan terughuurooreenkoms aan

Kalifornië-gebaseerde rekenaarbergingmaker, Western Digital, het onlangs 'n verkoop- en terughuurooreenkoms met Blue Owl Capital vir sy Milpitas-kantoor, R&D en vervaardigingskampus voltooi. Die vyf-gebou eiendom, geleë te 901, 951, 1001, 1051 en 1101 Sandisk Drive, is vir $192.5 miljoen verkoop, met Blue Owl as die koper. As deel van die ooreenkoms het Western Digital 'n huurkontrak van 16 jaar vir die 37 hektaar terrein onderteken wat tot 2039 strek.

Die Milpitas-kampus, voorheen die hoofkwartier van die flitsaandrywervervaardiger SanDisk, is in 2016 deur Western Digital verkry. Die kampus sluit kantore, navorsing-en-ontwikkelingsfasiliteite en vervaardigingsaanlegte in wat 'n totaal van 580,322 332 vierkante voet strek. Blue Owl, bekend vir sy fokus op terughuurtransaksies, het $XNUMX per vierkante voet vir die eiendom betaal.

Terughuurtransaksies, soos hierdie een, stel maatskappye in staat om die kontant wat in vaste eiendomsbates vasgemaak is, te ontsluit. Dit kan 'n voordelige manier wees om fondse in te samel sonder om aandele te verkoop of skuld uit te reik, veral gedurende tydperke van hoër rentekoerse of wanneer 'n maatskappy se voorraadwaarde laag is.

Western Digital se aandeelprys het skommelinge ervaar en het vanjaar met 37% gestyg, maar met 43% gedaal vanaf sy hoogtepunt in April 2021. Die maatskappy se markkapitalisasie staan ​​tans op byna $14 miljard. In die vorige boekjaar het Western Digital 'n verlies van $1.3 miljard gerapporteer. Met sowat $2 miljard in kontant, staar die maatskappy $1.1 miljard in notas wat volgende jaar verskuldig is, in die gesig en sal ook 'n belastingrekening van $523 miljoen gedurende die huidige kwartaal vereffen.

Afgesien van die Milpitas-kampus, besit Western Digital ook sy kantoorhoofkwartier op 5601 Great Oaks Pkwy in San Jose.

Bronne: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance